Назначен новый глава "Почты России"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов назначен генеральным директором "Почты России", сообщается на сайте Минкомсвязи РФ.
Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что рекомендует назначить замминистра экономического развития Николая Подгузова генеральным директором ФГУП "Почта России".
Подгузову сейчас 43 года, пост замглавы Минэкономразвития он занял в сентябре 2013 года.
Контракт предыдущего гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшного истек в конце июня.