Назначен новый глава "Почты России"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов назначен генеральным директором "Почты России", сообщается на сайте Минкомсвязи РФ.

"Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП "Почта России". На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что рекомендует назначить замминистра экономического развития Николая Подгузова генеральным директором ФГУП "Почта России".

Подгузову сейчас 43 года, пост замглавы Минэкономразвития он занял в сентябре 2013 года.

Контракт предыдущего гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшного истек в конце июня.