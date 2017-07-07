Управляющим директором телеканала "РБК" стал Игорь Полетаев

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Управляющим директором "РБК ТВ" вместо Эльмара Муртазаева назначен Игорь Полетаев с НТВ, сообщается на сайте холдинга.

Накануне появилась информация, что управляющий РБК ТВ Эльмар Муртазаев покидает компанию.

"РБК" сообщает, что новым управляющим директором телеканала РБК станет Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ. Он сменит на этой позиции Эльмара Муртазаева", — говорится в сообщении.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на двух сотрудников холдинга и человека, знакомого с его владельцами, сообщили, что управляющий "РБК ТВ" Эльмар Муртазаев уходит из компании. В пресс-службе РБК РИА Новости подтвердили эту информацию.

"Мы уважаем решение Эльмара покинуть нас и очень благодарны ему за работу и изменения, которые произошли с телеканалом. Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил мне о желании уйти с телеканала и журналистики в целом, и я попросил его не принимать окончательного решения, пока не произойдет смена акционера. К нашему сожалению, этот день настал сегодня. Желаем Эльмару большой удачи", — приводятся в сообщении на сайте холдинга слова директора РБК Николая Молибога.

Сам Полетаев отметил, что начинал карьеру журналиста в РБК и работал на телеканале с момента его создания. "Поэтому я очень ценю и уважаю этот бренд. Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала", — приводятся на сайте слова Полетаева

В свою очередь главный редактор НТВ Александра Костерина, комментируя новое назначение Полетаева, отметила, что он "профессионал с большой буквы. В компании не найдётся человека, который мог бы с этим поспорить. Он стоял у истоков "Деловых новостей" НТВ. Не сомневаюсь, что его опыт и профессиональные качества будут полезны на новом месте. И, несмотря на то, что нам всем очень жаль с ним расставаться, мы желаем Игорю больших успехов".