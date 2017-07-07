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Общество

Инвалиды смогут получать электронные сертификаты на средства реабилитации

14:5907.07.2017
(обновлено: 15:01 07.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКоляски. Архивное фотоКоляски. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Минтруд РФ предлагает новый механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами (ТСР) – предоставление электронного сертификата на отдельные виды изделий, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Пациент в коляске на приеме у врача
© Fotolia / Monet
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"Очень важно, чтобы коляски закупались под требования антропометрические и под то, какая у них квартира, если это комнатная коляска. Это очень сложно сделать в рамках конкурсных процедур… Поэтому уже давно идея возникла в связи с тем, что технические средства реабилитации – они очень связаны с физиологическими особенностями и отклонениями разных людей во всех направлениях — это такая индивидуальная штука – особенно если это коляски… Все-таки уйти от конкурсов в этом направлении и попробовать приблизить качество и индивидуальные характеристики для потребностей человека", — сказал Топилин.

Министр пояснил, что обналичить такой сертификат или купить по нему иное ТСР нельзя. При этом можно будет доплатить и купить более дорогое средство. По его словам, законопроект практически подготовили, сейчас его начинают согласовывать с ведомствами, при этом "тема очень непростая, по ней надо очень аккуратно двигаться.

Механизмы обеспечения

Ограничены физически, но не социально: проблема трудоустройства инвалидов может быть решена
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Ограничены физически, но не социально: проблемы трудоустройства инвалидов
По данным пресс-службы Минтруда, проектом федерального закона предлагается внести изменения в ФЗ "О социальной защите инвалидов…" и статью 8 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". В настоящее время предусмотрено два механизма обеспечения инвалидов ТСР: предоставление такого средства в натуральной форме либо выплата компенсации за приобретенное ТСР. При этом, по мнению экспертов Минтруда, оба способа имеют недостатки: например, длительность сроков предоставления ТСР или получение компенсации в размере не соответствующем фактическим расходам. Введение еще одного механизма обеспечения инвалидов ТСР позволит минимизировать такие недостатки.

В акте Минтруда планируется отразить срок действия сертификата, порядок его реализации и возмещения расходов организациям, предоставившим ТСР по сертификату. Также Минтрудом будут определены требования к поставщикам ТСР, перечень документов, объем, состав и сроки предоставления сведений, необходимых для получения указанными поставщиками средств.

Техсредства реабилитации. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
Инвалиды смогут сами выбирать подходящие им техсредства реабилитации
Также сертификатом можно будет погасить кредит, который был взят для покупки ТСР. На правительство РФ планируется возложить полномочия по определению видов ТСР, на которые будет предоставляться сертификат. Первоначально планируется в этот перечень включить ТСР серийного производства: например, телефоны с текстовым выходом, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.

Предельный размер возмещаемых расходов при приобретении ТСР с использованием сертификата предлагается определять уполномоченным органом по каждому виду технического средства. Такой порядок обеспечит единую стоимость ТСР и услуг независимо от выбранного инвалидом способа обеспечения (натуральное, компенсация или сертификат).

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