Почти половина россиян никогда не была в детских лагерях, показал опрос

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Больше половины россиян (57%) в детстве отдыхали в пионерских, летних или спортивных лагерях, большинство хотело бы отправить туда своих детей или внуков, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Никогда не отдыхали в лагерях 43% опрошенных. Также, согласно данным социологов, у 42% респондентов есть дети или внуки школьного возраста, из которых половина отдыхала в лагерях, а половина — нет.

Большинство россиян (16%), у которых дети или внуки не отдыхали в лагерях, хотели бы их туда отправить, противоположного мнения придерживаются 6%.

Большинство респондентов (31%) среди плюсов отдыха в лагерях отметили социальный аспект, 18% говорят о культурных мероприятиях, кружках и развитии детей, для 14% опрошенных польза заключается в том, что дети отдыхают от города на природе.

При этом, среди минусов респонденты выделили невнимательность персонала и "вседозволенность детей" (11%), а также связанные с отдыхом опасности (6%). Около четверти россиян (26%) не видят в лагерном отдыхе ничего плохого, а 37% не ответили на этот вопрос.

Социологи ФОМ опросили 1500 респондентов из 53 субъектов РФ. Опрос проводился 1-2 июля.