Скончался замглавы "Левада-центра" Алексей Гражданкин

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Заместитель директора занимающегося социологическими и маркетинговыми исследованиями "Левада-центра" Алексей Гражданкин скончался утром в пятницу, сообщил РИА Новости директор центра Лев Гудков.

"(Гражданкин) умер сегодня утром. Это человек, который сыграл огромную роль и в формировании первого ВЦИОМа, и "Левада-центра", на нем держалась вся организационная и технологическая часть. Он отвечал практически за все такого рода исследования, координировал все исследовательские проекты. И он был самым главным звеном нашей организации — в технологическом смысле", — сказал Гудков РИА Новости в пятницу.

Директор центра уточнил, что Гражданкин 1959 года рождения.

"Левада-центр" располагает интервьюерской сетью из 67 региональных партнеров и поддерживает партнерские связи с центрами изучения общественного мнения в странах СНГ и Балтии. Результаты исследований центра регулярно публикуются ведущими информационными изданиями России и мира. Коллектив центра — специалисты в области социологии, политологии, экономики, психологии, маркетинговых исследований, организации массовых опросов и обработки данных. Ведущие сотрудники прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.