Диссертационный совет БелГУ подтвердил ученую степень Мединского

БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Диссертационный совет Белгородского государственного университета подтвердил ученую степень доктора исторических наук министра культуры РФ Владимира Мединского, сообщила РИА Новости руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.

"Диссовет принял решение, в котором согласился с решением о присуждении Мединскому ученой степени доктора исторических наук. 19 (человек) проголосовали за, трое воздержались", — сообщила Смирнова со ссылкой на результаты голосования членов диссовета.

Диссертационный совет Белгородского госуниверситета в пятницу рассмотрел заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук Владимира Мединского. Сам министр не участвовал в заседании, он направил в Белгород своего представителя.

Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", как утверждает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.

Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра. Бабицкий потребовал признать это решение недействительным. Позже ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что этот диссовет закрыт. Затем пакет документов по диссертации Мединского поступил в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и был передан для рассмотрения в диссертационный совет.

Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей научной работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.