Ростовские власти опровергли данные о новой голодовке шахтеров "Кингкоула"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Заместитель губернатора региона Сергей Бондарев опроверг данные о новой голодовке шахтеров группы компаний "Кингкоул" в Ростовской области из-за долгов: уведомлений об этом ни в одну инстанцию не поступало.
В начале июля представитель инициативной группы шахтеров сообщила РИА Новости, что 16 шахтеров вновь объявили голодовку. По словам Авачевой, перед бывшими сотрудниками "Кингкоул" еще не погашена задолженность в 374 миллиона рублей – стоимость пайкового угля за три года, компенсационные выплаты за несвоевременно выплаченную зарплату, основной долг по зарплате (около 100 миллионов рублей), также в эту сумму входят компенсации за время простоя производства по вине работодателя, моральный вред, пособия, отпускные. Как отметила представитель инициативной группы шахтеров, в прокуратуру были отправлены уведомления о начале голодовки.
"На сегодняшний день никакой голодовки нет. Официально ни в одну инстанцию, в том числе в адрес исполнительной власти города Гуково, в правоохранительные органы обращений не поступало. Никто не голодает, хотя на пикетах каждый день зачинщики объявляют об этом", — заявил журналистам заместитель губернатора Бондарев.
"Основные торги назначены на июль. Вчера или позавчера какой-то конкурс не состоялся из-за отсутствия желающих. Был бы интересный, перспективный бизнес — стояла бы очередь. Рано или поздно можно все продать, стоимость имущества сейчас составляет порядка 400 миллионов рублей, когда и за сколько оно продастся, трудно сказать. Мы заинтересованы как можно быстрее и дороже продать его, чтобы люди получили выплаты", — подчеркнул Бондарев.
Он добавил, что за все время была продана только обогатительная фабрика "Ростовгормаш" за 170 миллионов рублей. Цена была снижена из-за отсутствия покупателей.
Власти выполнили все обязательства
По словам представителя регионального правительства, обязательств выплачивать через "Региональную корпорацию развития" долги по зарплате после 1 июля 2016 года, а также по компенсационным выплатам изначально Голубев не брал. Долги, сложившиеся до 1 июля 2016 года, полностью выплачены.
На данный момент конкурсные управляющие занимаются реализацией имущества ГК "Кингкоул", чтобы погасить оставшуюся задолженность. Все предприятия ГК "Кингкоул" (около 15) находятся в различных стадиях банкротства.
Уголовное дело
Ранее ростовский суд установил, что гендиректор ООО "Кингкоул" Владимир Пожидаев с апреля 2015 года по март 2016 года игнорировал законные права и интересы 156 работников Гуковского филиала компании. По версии следствия, он имел реальную возможность выплатить зарплату в размере свыше 17 миллионов рублей, однако направил денежные средства на иные цели.
Суд счел доказанным, что действия Пожидаева повлекли прекращение хозяйственной деятельности ОАО "Замчаловский антрацит" и ОАО "УК "Алмазная", признание их банкротами, а также сокращение штата работников — 1936 человек и задолженность по заработной плате свыше 200 миллионов рублей. Пожидаева приговорили к пяти годам колонии, а около двух недель назад в суд передали еще одно уголовное дело в отношении бывшего гендиректора.