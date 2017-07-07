США
7.077 июля13:53МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Ростовские власти опровергли данные о новой голодовке шахтеров "Кингкоула"

13:4107.07.2017
(обновлено: 13:47 07.07.2017)
0210
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПикет шахтеров предприятий группы компаний Кингкоул в Ростовской области. Архивное фотоПикет шахтеров предприятий группы компаний Кингкоул в Ростовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Заместитель губернатора региона Сергей Бондарев опроверг данные о новой голодовке шахтеров группы компаний "Кингкоул" в Ростовской области из-за долгов: уведомлений об этом ни в одну инстанцию не поступало.

Работники предприятий группы угледобывающих компаний Кингкоул проводят пикет в Ростовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Глава "Кингкоул", не плативший шахтерам, обвиняется в новом преступлении
Свыше 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе 2016 года объявляли голодовку из-за долгов по зарплате более чем на 300 миллионов рублей. В период голодовки число ее участников превышало сто человек, но в итоге акция была приостановлена. Шахтерам с августа 2016 года по 30 июня 2017 года было перечислено несколькими траншами 308,2 миллиона рублей. По информации регионального правительства, задолженность полностью погашена перед 3233 бывшими работникам ГК "Кингкоул". Одна из руководителей инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева подтвердила агентству, что сумма с учетом вычета НДФЛ была перечислена шахтерам.

В начале июля представитель инициативной группы шахтеров сообщила РИА Новости, что 16 шахтеров вновь объявили голодовку. По словам Авачевой, перед бывшими сотрудниками "Кингкоул" еще не погашена задолженность в 374 миллиона рублей – стоимость пайкового угля за три года, компенсационные выплаты за несвоевременно выплаченную зарплату, основной долг по зарплате (около 100 миллионов рублей), также в эту сумму входят компенсации за время простоя производства по вине работодателя, моральный вред, пособия, отпускные. Как отметила представитель инициативной группы шахтеров, в прокуратуру были отправлены уведомления о начале голодовки.

"На сегодняшний день никакой голодовки нет. Официально ни в одну инстанцию, в том числе в адрес исполнительной власти города Гуково, в правоохранительные органы обращений не поступало. Никто не голодает, хотя на пикетах каждый день зачинщики объявляют об этом", — заявил журналистам заместитель губернатора Бондарев.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Минтруд выступил против выплат долгов по зарплатам из Резервного фонда
Он также опроверг сумму задолженности в 374 миллиона рублей. По информации Бондарева, долги по компенсационным выплатам составляют порядка 40 миллионов рублей. Сейчас стоимость имущества предприятий "Кингкоул" покрывает эту сумму.

"Основные торги назначены на июль. Вчера или позавчера какой-то конкурс не состоялся из-за отсутствия желающих. Был бы интересный, перспективный бизнес — стояла бы очередь. Рано или поздно можно все продать, стоимость имущества сейчас составляет порядка 400 миллионов рублей, когда и за сколько оно продастся, трудно сказать. Мы заинтересованы как можно быстрее и дороже продать его, чтобы люди получили выплаты", — подчеркнул Бондарев.

Он добавил, что за все время была продана только обогатительная фабрика "Ростовгормаш" за 170 миллионов рублей. Цена была снижена из-за отсутствия покупателей.

Власти выполнили все обязательства

Снятие наличных денег через банкомат. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В России выплатили более 25 млрд рублей долгов по зарплате за 2016 год
Как поясняли ранее агентству в правительстве региона, губернатор Ростовской области Василий Голубев брал на себя обязательства по выплате долгов по зарплате шахтерам лишь за период до 1 июля 2016 года, когда во всех компаниях ГК "Кингкоул" были назначены конкурсные управляющие.

По словам представителя регионального правительства, обязательств выплачивать через "Региональную корпорацию развития" долги по зарплате после 1 июля 2016 года, а также по компенсационным выплатам изначально Голубев не брал. Долги, сложившиеся до 1 июля 2016 года, полностью выплачены.

На данный момент конкурсные управляющие занимаются реализацией имущества ГК "Кингкоул", чтобы погасить оставшуюся задолженность. Все предприятия ГК "Кингкоул" (около 15) находятся в различных стадиях банкротства.

Уголовное дело

Ранее ростовский суд установил, что гендиректор ООО "Кингкоул" Владимир Пожидаев с апреля 2015 года по март 2016 года игнорировал законные права и интересы 156 работников Гуковского филиала компании. По версии следствия, он имел реальную возможность выплатить зарплату в размере свыше 17 миллионов рублей, однако направил денежные средства на иные цели.

Увеличение размера оплаты труда. Архивное фото
© Fotolia / sakkmesterke
В России на 300 рублей вырос минимальный размер оплаты труда
Кроме того, по данным суда, Пожидаев, намереваясь извлечь выгоду для себя и нанести вред ОАО "Замчаловский антрацит" и ОАО "УК "Алмазная" (входили в "Кингкоул"), в нарушение устава общества использовал свои полномочия вопреки законным интересам компании.

Суд счел доказанным, что действия Пожидаева повлекли прекращение хозяйственной деятельности ОАО "Замчаловский антрацит" и ОАО "УК "Алмазная", признание их банкротами, а также сокращение штата работников — 1936 человек и задолженность по заработной плате свыше 200 миллионов рублей. Пожидаева приговорили к пяти годам колонии, а около двух недель назад в суд передали еще одно уголовное дело в отношении бывшего гендиректора.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена