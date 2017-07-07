Диссовет БелГУ не нашел оснований считать диссертацию Мединского ненаучной

БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Комиссия диссертационного совета Белгородского государственного университета не увидела оснований считать диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского ненаучной, заседание диссовета продолжается, сообщила РИА Новости руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.
"Еще не голосовали, обсуждают", — добавила она.
Диссертационный совет Белгородского госуниверситета в пятницу рассматривает заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук Владимира Мединского. Сам министр не участвует в заседании, он направил в Белгород своего представителя.
Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", как утверждает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.
Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей научной работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.