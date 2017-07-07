Диссовет БелГУ не нашел оснований считать диссертацию Мединского ненаучной

БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Комиссия диссертационного совета Белгородского государственного университета не увидела оснований считать диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского ненаучной, заседание диссовета продолжается, сообщила РИА Новости руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.

"В заключении (комиссии – ред.) сказано, что отдельные элементы идеологической тенденциозности, в определенной степени присутствующие в диссертации, в целом не подменяют собой ее научности и соответствия установленным квалификационным требованиям", — сообщила Смирнова.

"Еще не голосовали, обсуждают", — добавила она.

Диссертационный совет Белгородского госуниверситета в пятницу рассматривает заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук Владимира Мединского. Сам министр не участвует в заседании, он направил в Белгород своего представителя.

Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", как утверждает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.

Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра. Бабицкий потребовал признать это решение недействительным. Позже ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что этот диссовет закрыт. Затем пакет документов по диссертации Мединского поступил в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и был передан для рассмотрения в диссертационный совет.

Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей научной работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.