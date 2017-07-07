Володин попросил в начале заседания Госдумы сообщать об отсутствующих

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савостьянова в начале каждого пленарного заседания ГД будет информировать о количестве отсутствующих депутатов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Если вы не будете, коллеги, возражать, мы с вами после ежедневном утренней регистрации будем просить, чтобы председатель комитета по регламенту и организации работы Думы Ольга Викторовна Савостьянова делала информацию по количеству депутатов, находящихся в командировках как зарубежных, так и по России, а также находящихся на учебе… Тех, кто находится на больничном и взяли за свой счет", — сказал Володин, выступая на заседании Госдумы.

По его словам, идут обучающие семинары, и депутаты активно принимают участие в их работе.

"Не пофамильно этот будет перечень, а по количеству (отсутствующих). И тогда общая картина будет всем понятна. А те, кто не попадает у нас ни под одну, ни под вторую, ни под третью категорию, значит, он для себя определил иную форму участия", — добавил Володин.

Госдума с начала седьмого созыва приняла поправки в регламент, которые запрещают депутатам голосовать по доверенностям. Позднее были установлены финансовые санкции в отношении парламентариев, которые пропускают пленарные заседания без уважительных причин. Предполагается, что за каждое пропущенное пленарное заседание будет удерживаться одна шестая из зарплаты. Пока не было информации о штрафах кого-либо из парламентариев.