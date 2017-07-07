ВС России подтвердил необходимость согласовывать митинги во время ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1057)

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Верховный суд РФ в пятницу подтвердил необходимость согласовывать митинги, шествия и пикеты во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил исковое заявление Александра Помазуева, который просил отменить пункт 11 указа президента РФ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Истец, которому власти не разрешили провести пикет, считает, что указ ограничивает права граждан на свободу проведения собраний.

Представители президента в суде отметили, что такие меры применяются с целью обеспечения безопасности, к тому же пикеты и митинги не запрещаются вообще, а просто должны быть согласованы с властями и проводиться в определенных ими местах. Таким образом, граждане по-прежнему сохраняют своё право на выражение мнения, указали они.

Генпрокуратура также не нашла причин для отмены указа.