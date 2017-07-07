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Общество

В Думе поддержали увеличение порога долга для запрета на выезд из страны

12:2507.07.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении в три раза — с 10 до 30 тысяч рублей — порога задолженности, после которого устанавливается запрет на выезд за границу.

Девушка за рулем автомобиля
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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В Госдуме предложили ослабить ограничения для должников

В целом законопроект предусматривает ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников, погасивших свои задолженности. Документ был внесен правительством РФ в октябре прошлого года.

В соответствии с законодательством РФ судебный пристав-исполнитель вправе ввести временные ограничения на выезд должника за границу. Решение о снятии такого ограничения принимает судебный пристав-исполнитель структурного подразделения территориального органа ФССП РФ. Решение может быть принято после устранения обстоятельств, послуживших основанием для установления ограничения. На получение и проверку информации о погашении задолженности требуется время, в течение которого действие запрета на выезд за границу сохраняется, хотя оснований для этого уже нет.

Законопроект предлагает привлекать судебных приставов-исполнителей при главном судебном приставе РФ к выполнению функций, связанных с отменой постановления об ограничении на выезд должника за границу.

Паспортный контроль в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Около 1,6 миллиона россиян не могут выезжать за рубеж из-за долгов

Как сообщил ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект вводит механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж должников после оплаты ими задолженности по исполнительному документу.

Также увеличивается порог задолженности, при наличии которой судебный пристав-исполнитель может запретить гражданину выезд из страны. В настоящее время эта сумма должна быть больше 10 тысяч рублей.

Поправками ко второму чтению предлагается увеличить пороговую сумму задолженности до 30 тысяч рублей, однако с рядом ограничений, отметил Крашенинников. Норма об увеличении порога долга не коснется лиц, которые имеют долги по выплате алиментов, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального и (или) имущественного вреда. Для этих требований пороговая сумма останется прежней — более 10 тысяч рублей, в целях особой защиты прав наиболее социально уязвимых категорий взыскателей.

Предполагается, что законопроект должен вступить в силу с 1 октября 2017 года.

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