В Белгородском университете началось рассмотрение диссертации Мединского

БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Заседание диссертационного совета Белгородского государственного университета, на котором будет рассмотрена диссертация главы министерства культуры РФ Владимира Мединского, началось, сообщила РИА Новости руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.

"Началось заседание. Сейчас огласят заключение, и будет открытое голосование. Члены комиссии выскажутся за или против подготовленного заключения", — сказала собеседница агентства.

Заседание диссовета началось в 11.30 мск, рассмотрение пакета документов по диссертации Мединского станет единственным вопросом. Ранее Мединский заявил, что будет следить за рассмотрением диссертации из Китая, а на само заседание отправит своего представителя.

Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", как утверждает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.

Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра. Бабицкий потребовал признать это решение недействительным. Позже ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что этот диссовет закрыт. Затем пакет документов по диссертации Мединского поступил в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и был передан для рассмотрения в диссертационный совет.

Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей научной работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.