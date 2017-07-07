В Белгородском университете началось рассмотрение диссертации Мединского

БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Заседание диссертационного совета Белгородского государственного университета, на котором будет рассмотрена диссертация главы министерства культуры РФ Владимира Мединского, началось, сообщила РИА Новости руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.
Заседание диссовета началось в 11.30 мск, рассмотрение пакета документов по диссертации Мединского станет единственным вопросом. Ранее Мединский заявил, что будет следить за рассмотрением диссертации из Китая, а на само заседание отправит своего представителя.
Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", как утверждает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.
Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей научной работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.