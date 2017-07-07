Омский губернатор не против шоу Бабкиной на День города, но ждет Шнурова

НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что не против выступления ансамбля Надежды Бабкиной на День города в Омске, но будет рад приезду в следующем году группы "Ленинград" и готов помочь с организацией концерта.

Как сообщалось ранее, депутат Заксобрания Омской области Виктор Стручаев написал письмо в мэрию с просьбой отменить выступление Бабкиной с ансамблем "Русская песня" в честь Дня города, который будет отмечаться 5 августа. По мнению депутата, надо пригласить певца, который пользуется популярностью у молодежи, а не "застревать в прошлом". Мнение депутата активно поддержали омичи в соцсетях. Многие из них требовали на День города группу "Ленинград".

В четверг Шнуров на своей странице написал, что с учетом выбора большинства жителей Омска в следующем году группа решила обязательно выступить в этом сибирском городе. На этот год все даты уже расписаны, сообщил лидер "Ленинграда".

"Ничего не имею против концерта Надежды Бабкиной на День города в Омске. Но мнение молодых омичей тоже нужно уважать и принимать во внимание. Спасибо Сергею Шнурову за решение выступить в Омске в следующем году. При необходимости поможем с организацией. Жаль, что не в этом году, жаль, что не на День города", — написал губернатор в пятницу на своей странице в Instagram.

Ничего не имею против концерта Надежды Бабкиной на День города в Омске. Но мнение молодых омичей тоже нужно уважать и принимать во внимание. Спасибо Сергею Шнурову @shnurovs за решение выступить в Омске в следующем году. При необходимости поможем с организацией. Жаль, что не в этом году, жаль, что не на День города Публикация от Виктор Назаров (@viktor.nazarov) Июл 6 2017 в 8:02 PDT

Как ранее сообщили в администрации Омска, певица Надежда Бабкина и ее ансамбль "Русская песня" были выбраны в качестве главных гостей Дня города в этом году, так как власти старались угодить большинству горожан. Директор департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак при этом заявил, что коллектив Бабкиной сможет "завести толпу".