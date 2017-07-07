Власти Москвы считают нынешнюю цену парковки оптимальной

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Тарифы на платную парковку в российской столице на данный момент являются оптимальными, повышать их пока не намерены, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Плату за парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Власти столицы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил. Так, в декабре 2015 года зоны платной парковки появились еще на 291 участке улиц Москвы, с 26 декабря 2016 года платные парковки заработали еще на 206 улицах Москвы. Сейчас в городе установлены различные тарифы в зависимости от места парковки – от 60 до 200 рублей за час.

"Пока те тарифы, которые сегодня установлены, мы считаем оптимальными, пока их повышать не планируем, дальше будем смотреть с учетом загрузки каждой улицы", — заявил Ликсутов в интервью телеканалу "Россия 24".

Заммэра рассказал, что в Москве стоимость на парковку устанавливается так же, как это делают во всем мире – если количество свободных мест на улице меньше 15%, то тариф нужно повышать, поскольку иначе автовладельцы начинают ездить в поиске парковки, создавая "блуждающий траффик" и усиливая заторы на дорогах.

Как ранее пояснили в департаменте транспорта, точечное расширение парковочного пространства коснется только 4% от общего числа улиц города — это очаги ДТП и места наибольшего скопления автомобилей.