Парковки в Москве для жителей столицы в ближайшие два года не подорожают

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Стоимость резидентных разрешений на парковку для жителей Москвы не будут повышать в 2017-2018 годах, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Резидентное разрешение позволяет автомобилисту парковаться бесплатно в пределах района проживания с 20:00 до 8:00‬ ежедневно в течение всего срока действия. Чтобы иметь возможность парковаться круглосуточно, необходимо внести резидентную плату в размере 3 тысяч рублей ежегодно.

"Ни в 2017, ни в 2018 году стоимость резидентного разрешения повышаться не будет", — сказал Ликсутов в интервью телеканалу "Россия 24".

Плату за парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Власти столицы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил. Так, в декабре 2015 года зоны платной парковки появились еще на 291 участке улиц Москвы, с 26 декабря 2016 года платные парковки заработали еще на 206 улицах Москвы. Как ранее пояснили в департаменте транспорта, точечное расширение парковочного пространства коснется только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города — это очаги ДТП и места наибольшего скопления автомобилей.

При этом собственники жилого помещения, лица, постоянно зарегистрированные в жилом помещении, наниматели по договору найма, а также при наличии временной регистрации по месту пребывания более срока действия разрешения, на который делается запрос, могут получить резидентное парковочное разрешение.