Госдума приняла закон о совершенствовании системы профобразования

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума в пятницу приняла в третьем чтении правительственный закон, направленный на совершенствование системы профессионального образования.

Закон подготовлен Минфином во исполнение плана мероприятий, направленных на повышение производительности труда, создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест и совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы. В России предусмотрена сетевая форма реализации образовательных программ, которая дает возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, занимающихся образовательной деятельностью, а также при необходимости с использованием ресурсов других организаций, обладающих возможностями для обучения.

Закон вносит изменения, в соответствии с которыми к расходам на обучение будут также относиться расходы организации или предприятия, произведенные на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ. Соответственно, такое предприятие может быть работодателем для выпускника.

В тексте закона также уточняется, что к расходам на обучение могут относиться расходы на содержание помещений и оборудования налогоплательщика, используемого для обучения; оплату труда; стоимость имущества, переданного для обеспечения процесса обучения, и другие расходы в рамках договоров на обучение.

"Принятие законопроекта будет способствовать развитию системы профессионального образования, обеспечит мотивацию предприятий к участию в практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки высококвалифицированных кадров", — говорится в материалах документа.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в августе 2016 года заявил, что нужно выработать стандарты подготовки и перестроить систему среднего профобразования вместе с работодателями. Глава правительства тогда подчеркнул, что специалисты должны быть востребованы рынком, "поэтому надо в полной мере ориентироваться на позицию работодателей".