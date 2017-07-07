Госдума приняла закон о совершенствовании системы профобразования

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума в пятницу приняла в третьем чтении правительственный закон, направленный на совершенствование системы профессионального образования.
Закон вносит изменения, в соответствии с которыми к расходам на обучение будут также относиться расходы организации или предприятия, произведенные на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ. Соответственно, такое предприятие может быть работодателем для выпускника.
В тексте закона также уточняется, что к расходам на обучение могут относиться расходы на содержание помещений и оборудования налогоплательщика, используемого для обучения; оплату труда; стоимость имущества, переданного для обеспечения процесса обучения, и другие расходы в рамках договоров на обучение.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в августе 2016 года заявил, что нужно выработать стандарты подготовки и перестроить систему среднего профобразования вместе с работодателями. Глава правительства тогда подчеркнул, что специалисты должны быть востребованы рынком, "поэтому надо в полной мере ориентироваться на позицию работодателей".