Социологи узнали, кто "хозяин в доме" в российских семьях

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. За десять с лишним лет "демократический подход" в вопросе о главенстве в семье вытеснил "авторитарный", почти две трети россиян говорят, что в их семье царит демократия и все важные вопросы решаются совместно, более 90% в целом довольны семейными отношениями, показал опрос ВЦИОМ в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1-3 июля 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Социологи отметили кардинальное изменение, произошедшее в общественном мнении по вопросу о главенстве в семье: "демократический подход вытеснил авторитарный". В частности, еще 12 лет назад две позиции были практически равнозначны: с одной стороны, определение главенствующего в семье по возрастному критерию, с другой — равноправие всех членов семьи при принятии решений.

Если в 2005 году 38% россиян видели главой семьи старшего мужчину или женщину, а 35% говорили, что все важные вопросы должны решаться совместно в ходе дискуссий, то сейчас, как показал опрос, приверженцев второй позиции стало почти вдвое больше (60%), тогда как первых, напротив, заметно меньше (20%).

"62% семейных граждан (женатых или проживающих вместе без регистрации) говорят, что в их семье нет единоличного лидера, принимающего решения. Однако мужские позиции все еще сильны: 29% признают тот факт, что главный в их семье — муж (среди мужчин — 34%), жену называют только 7% (среди женщин — 12%)", — говорится в материалах исследования.

Почти все семейные участники опроса (96%) довольны отношениями с супругом, в том числе 80% сказали, что отношения устраивают их полностью. Практически всех устраивает и процесс принятия решений в семье (96%), распоряжения семейным бюджетом (95%), распределения семейных обязанностей (94%). На последнем месте оказалась материальная обеспеченность, но и этот аспект семейной жизни все же удовлетворительно оценивают более половины респондентов (54%).

"Семейная жизнь в целом также устраивает подавляющее большинство (94%), однако доля однозначно положительных оценок 69%, тогда как 25% отвечают "скорее устраивает", — отмечено в исследовании социологов.

Что касается поддержки семьи в сложных ситуациях, ее ощущают более трех четвертей (78%) опрошенных, однако из них 12% желали бы получать большую поддержку со стороны близких. А вот по оценке 15% респондентов, в большей степени они сами являются опорой для родных, нежели получают поддержку от них.

Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что динамика показателей общественного мнения свидетельствует о явно выраженных позитивных изменениях в сфере семейных отношений.

"Россияне все чаще заявляют о том, что их полностью устраивают отдельные аспекты семейной жизни. Российские семьи успешно адаптируются к современным условиям, распределяя роли внутри семей в соответствии с индивидуальными особенностями и объективными обстоятельствами, а не стараясь соответствовать ожиданиям внешней среды, что делает семейную жизнь более гармоничной и счастливой", — уточнила эксперт.