В Москву на выходных "придет осень"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российскую столицу в выходные ожидает достаточно холодная погода, температура будет соответствовать, скорее, показателям сентября, возможны кратковременные дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос"
В воскресенье ситуация чуть улучшится, ночью — 10-12 градусов выше нуля, днем из-за туч выглянет солнце, а воздух прогреется до +17… +19 градусов, продолжатся кратковременные дожди.
На следующей неделе ожидается постепенное возвращение температуры в рамки климатической нормы, в понедельник уже +20… +22 градуса с короткими дождями, во вторник — 23-25 градусов тепла, а со среды и далее вновь придет похолодание с дождями.