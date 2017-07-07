В Москву на выходных "придет осень"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российскую столицу в выходные ожидает достаточно холодная погода, температура будет соответствовать, скорее, показателям сентября, возможны кратковременные дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос"

"В субботу Москва погружается в настоящую осень, температура едва достигнет даже климатических показателей сентября… Центральный регион завтра окажется в мешке арктического холода, поэтому температура очень низкая: ночью 8-10 градусов тепла, днем +13… +15 градусов, соответственно, это на семь градусов ниже, чем положено по климатической норме. И по-прежнему кратковременные дожди", — отметил специалист центра.

В воскресенье ситуация чуть улучшится, ночью — 10-12 градусов выше нуля, днем из-за туч выглянет солнце, а воздух прогреется до +17… +19 градусов, продолжатся кратковременные дожди.

На следующей неделе ожидается постепенное возвращение температуры в рамки климатической нормы, в понедельник уже +20… +22 градуса с короткими дождями, во вторник — 23-25 градусов тепла, а со среды и далее вновь придет похолодание с дождями.

Прогноз погоды на ria.ru >>