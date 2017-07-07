В ЛДПР считают, что самозанятым в России можно быть с 14 или 12 лет

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Быть самозанятым в РФ можно с 14 или даже с 12 лет, заявил журналистам в пятницу заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Еще на что хотелось бы обратить внимание — это на тот проект закона, который подготовило правительство. Находится он на обсуждении, в ближайшее время его внесут в Государственную Думу. Касается вопроса самозанятых граждан. Определяется этот статус и определяется возраст — 16 лет. Мы в ЛДПР считаем, что этот возраст нужно определить — 14 лет. Трудовой кодекс сегодня предоставляет право уже с 14 лет трудоустраиваться, но чтобы это не в ущерб учебе и не в ущерб здоровью. Потому что быть самозанятым и с 14 лет, а, может быть, и с 12 лет", — сказал Нилов.

Ранее Минюст России предложил критерии для определения самозанятых граждан и их отличия от индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих деятельность на основании трудового договора.

Самозанятыми предлагается признать граждан, которые самостоятельно на свой риск и за плату систематически оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц, основанные исключительно на личном трудовом участии, в том числе в свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору время.

Предполагается, что самозанятым гражданам должно уже исполниться 16 лет, и они не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, они должны уведомить об осуществлении указанной деятельности налоговый орган в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.