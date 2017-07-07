В ЛДПР считают, что самозанятым в России можно быть с 14 или 12 лет

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Быть самозанятым в РФ можно с 14 или даже с 12 лет, заявил журналистам в пятницу заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Ранее Минюст России предложил критерии для определения самозанятых граждан и их отличия от индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих деятельность на основании трудового договора.
Самозанятыми предлагается признать граждан, которые самостоятельно на свой риск и за плату систематически оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц, основанные исключительно на личном трудовом участии, в том числе в свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору время.
Кроме того, они должны уведомить об осуществлении указанной деятельности налоговый орган в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.