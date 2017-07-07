Екатеринбургские полицейские спасли застрявшего между гаражами лисенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге спасли лисенка, забежавшего в город и застрявшего между гаражами, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#Екатеринбург #лисёнок pic.twitter.com/huk01zgEYI— pehto (@ded_pehto) 7 июля 2017 г.
По ее словам, инцидент произошел в Кировском районе города. Около крыльца одной из торговых точек местные жители заметили лисенка, который, судя по всему, ждал, когда кто-нибудь угостит его каким-либо лакомством. Его также видели на дороге с оживленным движением. В итоге информацию о зверьке передали в полицию. Сотрудники МВД обнаружили животное в Пионерском поселке.
Полицейские вызвали зоозащитников, которые выяснили, что лисенку около трех месяцев, и нашли у него резаную рану задней лапы. Как отметила представитель МВД, животное поместили во временное жилище, откуда выпустят на природу после лечения.