Екатеринбургские полицейские спасли застрявшего между гаражами лисенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге спасли лисенка, забежавшего в город и застрявшего между гаражами, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, инцидент произошел в Кировском районе города. Около крыльца одной из торговых точек местные жители заметили лисенка, который, судя по всему, ждал, когда кто-нибудь угостит его каким-либо лакомством. Его также видели на дороге с оживленным движением. В итоге информацию о зверьке передали в полицию. Сотрудники МВД обнаружили животное в Пионерском поселке.

"Животное застряло в узком проходе между гаражами микрорайона Пионерский, где его и поймали полицейские патрульно-постовой службы: старший лейтенант полиции Станислав Спицин, старший сержант полиции Сергей Лазуков и старший сержант полиции Сергей Середа", — сказала Ирина Волк.

Полицейские вызвали зоозащитников, которые выяснили, что лисенку около трех месяцев, и нашли у него резаную рану задней лапы. Как отметила представитель МВД, животное поместили во временное жилище, откуда выпустят на природу после лечения.