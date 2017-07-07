Шесть тысяч человек посетили Московский урбанистический форум в первый день

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В первый день работы VII Московского урбанистического форума его посетили 6023 человека, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Особое внимание участников мероприятия было приковано к стенду программы реновации. Форум дал возможность оценить новые дома, которые будут построены по программе, а также увидеть отделку будущих квартир и подъездов.

В павильоне № 75 на ВДНХ появился шоу-рум, где создали один этаж такого дома. Помимо квартир, здесь показаны и элементы благоустройства дворов с детскими площадками и газонами.

В этом году форум обещает стать самым масштабным за всю семилетнюю историю его проведения, так как он объединил несколько форматов. Помимо деловой программы с панельными дискуссиями, круглыми столами, презентациями, публичными интервью и конференциями, проходит городской фестиваль MUF Fest и девелоперская выставка MUF Expo, а также работают экспериментальные лаборатории.