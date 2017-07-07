Жена российского премьера рассказала о грядущей серебряной свадьбе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Светлана Медведева, жена российского премьера Дмитрия Медведева, накануне Дня семьи, любви и верности рассказала в интервью "Комсомольской правде" о грядущей серебряной свадьбе – 25-летнем юбилее семейной жизни.

Отвечая на вопрос о традициях Дня семьи, любви и верности, Медведева рассказала, что ежегодно во многих городах России вручаются медали "За любовь и верность" парам, прожившим в браке 25 лет и более.

"Это очень трогательно — видеть, как люди волнуются, выходя на сцену, как благодарят в своих ответных речах за внимание к семьям и истинным ценностям. Знаете, когда мы были совсем юные, при мыслях о серебряной свадьбе всегда представляли себе убеленных сединами пожилых людей. Вспоминалась такая замечательная старая песня "Серебряные свадьбы, негаснущий костер"… А вот уже и сами — в следующем году мы с Дмитрием Анатольевичем празднуем серебряную свадьбу", — сказала супруга премьер-министра.

Медведева также считает, что День семьи, любви и верности россиянам ближе по духу Дня святого Валентина. "Просто потому, что сама история святых сложилась на русской земле и имеет православные истоки", — сказала жена премьера.

Праздник Петра и Февронии в православной традиции отмечается уже более пятисот лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали подписи о признании данного праздника российским государством (обращение о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)".

Организатором первых праздничных торжеств стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой, супругой третьего президента, а ныне премьера России Дмитрия Медведева.