ОНФ проверит Амурский кадетский корпус после жалоб родителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл — РИА Новости. Активисты ОНФ проверят соблюдение прав воспитанников Амурского кадетского корпуса после жалоб родителей, которые сообщили общественникам о вымогательстве денег, драках между кадетами и других нарушениях, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

"Граждане сообщили активистам Народного фронта о драках между кадетами, фактах вымогательства у более слабых воспитанников денежных средств и личных вещей, о неделании воспитателей и руководства реагировать на жалобы кадетов и их родителей", — сообщает пресс-служба.

По словам родителей, на пытающихся защитить своих детей оказывается психологическое давление, им также рекомендуют "не выносить сор из избы".

По словам заявителей, в кадетском корпусе нарушается распорядок дня: воспитанников без веских причин поднимают за несколько часов до подъема, в сильные морозы в качестве наказания строевую подготовку по 3-4 часа проводят на улице. Также родители пожаловались на организацию питания и антисанитарные условия на кухне. Общественникам стало известно о грубости и несдержанности педагогов, чье поведение "часто унижает достоинство учащихся, особенно тех, кто остался без попечения родителей".

Активисты ОНФ обратились за содействием в правительство Амурской области, в результате инициировано проведение комплексной межведомственной проверки соблюдения прав воспитанников Амурского кадетского корпуса.

"Эксперты Народного фронта намерены полностью разобраться в обозначенных гражданами проблемах и добиться от руководства учебного заведения установления должного контроля за деятельностью кадетского корпуса, организации постоянной работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних", — сообщает региональное отделение ОНФ.