МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Законопроект, по которому родителей ВИЧ-инфицированных детей обяжут отправлять их на лечение, разрабатывается в Госдуме, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на одного из авторов инициативы, заместителя председателя комитета по делам семьи, женщин и детей Оксану Пушкину.

Ранее стало известно, что ВИЧ-инфицированная жительница Тюмени не лечилась сама и не лечила рожденную в 2014 году дочь, кормила малышку грудью, заявляя, что "ВИЧ-инфекция не существует". В апреле 2017 года девочка умерла от этого заболевания. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Не желая взглянуть правде в глаза, мать лишает собственного ребенка шанса на жизнь. Ребенка, которого можно спасти, если признать, что причина его страданий — вирус иммунодефицита. Вопреки суевериям ВИЧ-диссидентов, это реально существующая смертельная угроза", — приводит слова Пушкиной газета.

По данным издания, законопроект позволит ВИЧ-положительным детям получать необходимую медицинскую помощь, даже если их родители выступают против лечения. По словам Пушкиной, детей можно спасти. Как отмечает депутат, в таких ситуациях должен быть услышан и голос медицинского сообщества.

"Если врачи убеждены в угрозе ВИЧ-инфекции, пропаганда, отрицающая ее, должна пресекаться законом. Ведь это мракобесие может стоить жизни конкретным детям", — заявила Пушкина.

По ее словам, документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию.