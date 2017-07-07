МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Законопроект, по которому родителей ВИЧ-инфицированных детей обяжут отправлять их на лечение, разрабатывается в Госдуме, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на одного из авторов инициативы, заместителя председателя комитета по делам семьи, женщин и детей Оксану Пушкину.
"Не желая взглянуть правде в глаза, мать лишает собственного ребенка шанса на жизнь. Ребенка, которого можно спасти, если признать, что причина его страданий — вирус иммунодефицита. Вопреки суевериям ВИЧ-диссидентов, это реально существующая смертельная угроза", — приводит слова Пушкиной газета.
По данным издания, законопроект позволит ВИЧ-положительным детям получать необходимую медицинскую помощь, даже если их родители выступают против лечения. По словам Пушкиной, детей можно спасти. Как отмечает депутат, в таких ситуациях должен быть услышан и голос медицинского сообщества.
"Если врачи убеждены в угрозе ВИЧ-инфекции, пропаганда, отрицающая ее, должна пресекаться законом. Ведь это мракобесие может стоить жизни конкретным детям", — заявила Пушкина.
По ее словам, документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию.