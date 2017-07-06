Лишь около 18% выпускников ТулГУ намерены уехать из области

ТУЛА, 6 июл — РИА Новости, Юлия Чичерина. Лишь 18% студентов старших курсов Тульского госуниверситета, как свидетельствуют соцопросы, планируют после выпуска уехать из области, сообщил председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов на встрече с журналистами из Белоруссии и России.

"Проблема миграции молодежи в мегаполисы стоит и в нашем регионе. Однако, соцопросы показывают, что лишь 18% студентов старших курсов Тульского государственного университета планируют после выпуска уехать из области. Большинство останется здесь – во многом благодаря потому, что на этапе обучения ребята четко знают, куда потом пойдут работать", — сказал Андрианов.

Встреча с журналистами ведущих изданий России и Белоруссии прошла в четверг в рамках пресс-тура "Тульская область – регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА " Россия сегодня".

Андрианов подчеркнул важность сотрудничества предприятий региона с профильными учебными заведениями. "Многие учащиеся во время учебы проходят практику непосредственно на тех производственных предприятиях, где в дальнейшем будут трудиться", — отметил он. Сто процентов выпускников учебных заведений среднего профессионального образования также знают, где будут работать после окончания учебы, так как "на стадии формирования первого курса идет определение количества студентов, исходя из заявок предприятий".

"Мы привлекаем молодое поколение к участию во всех сферах жизни региона прямо со школьных лет: предусмотрены гранты и премии правительства для ребят, которые занимаются наукой, творчеством, спортом, общественной и социально значимой деятельностью", — добавил председатель правительства области.

Тульские власти также реализуют комплекс мер, направленных на привлечение в регион молодых специалистов. "К примеру, молодые врачи, приезжающие в Тульскую область работать из других регионов, а таких немало, получают значительную финансовую поддержку: могут приобрести жилье по льготной ипотеке, получить подъемные до одного миллиона рублей. В сфере образования молодым специалистам также предоставляют льготную ставку по ипотеке и компенсационные выплаты на приобретение жилья", — пояснил Андрианов.

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