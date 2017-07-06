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Общество

Руководители МИА "Россия сегодня" вошли в число лучших медиа-менеджеров РФ

19:3506.07.2017
(обновлено: 19:41 06.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь РуссакМИА Россия сегодня. Архивное фотоМИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Топ-менеджеры МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко и Александр Штоль стали лауреатами национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России" в 2017 году.

Сайт агентства РИА Новости
© РИА Новости
РИА Новости стало абсолютным лидером в рейтинге СМИ

Как отмечают организаторы, премия "Медиа-Менеджер России" ручается уже второе десятилетие и считается профессиональной и авторитетной оценкой современных достижений отечественного медиабизнеса. В 2017 году были номинированы более 90 лучших топ-менеджеров компаний. Номинантов оценивали в 4 тура голосования общественные организации, члены экспертного совета (450 человек), члены жюри и члены попечительского совета премии.

По итогам конкурсного отбора, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко награжден за выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России, а руководитель фотослужбы агентства Александр Штоль стал лучшим среди представителей информагентств и получил приз за создание новых трендов в фотожурналистике.

Вывеска МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Россия сегодня" получила приз за радиопрограмму о предпринимательстве

"Очень приятно, что профессиональное сообщество видит и ценит наши достижения в странах ближнего зарубежья и Балтии. Нам удалось всего лишь за два с половиной года с момента старта проекта запустить 10 редакционных мультимедийных центров, которые ежедневно выпускают новости на русском и национальном языках, и за такой короткий отрезок времени вывести Sputnik в число лидеров онлайн-СМИ в 11 странах СНГ и Балтии", — считает Благодыренко.

Глава фотослужбы Штоль также выразил признательно за высокую оценку его работы. "Для меня эта премия тем более значима, что в разное время ее лауреатами становились крупнейшие медиа-эксперты и руководители ведущих СМИ России", — сказал он.

Григорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Спорт
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Фотожурналисты "России сегодня" стали лауреатами конкурса Nikon

Штоль также отметил, что агентство гордится своими фотожурналистами, которые ежегодно становятся победителями ведущих международных конкурсов, в числе которых и фотографический "Оскар" — World Press Photo, лауреатами которого наши корреспонденты становятся второй год подряд.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

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© РИА Новости
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Гран-при премии получила генеральный директор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина. Победителем в категории федеральных медиахолдингов стал генеральный директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" Артур Джанибекян, а директор Медиагруппы "Центр" Анастасия Власова стала лауреатом в категории региональных медиахолдингов.

Кроме того, в номинации "Социальная ответственность медиабизнеса" победили исполнительный директор Межрегиональной общественной организации инвалидов "Доступ есть" Юрий Ковалев и директор Портала "Такие дела" Дмитрий Алешковский.

Лучшими лауреатами в категории федеральных печатных медиа стал главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов, лучшими медиаменеджерами региональных печатных СМИ стали директор Ставропольского филиала ИД "Комсомольская правда" Альбина Бгатцева и гендиректор "Аргументы и факты – Южный Урал" Елена Ревнякова. В категории "Телевидение" победителем среди менеджеров федеральных каналов стал гендиректор телекомпании "ПЯТНИЦА" Николай Картозия, среди региональных телеканалов — гендиректор "ОРТРК" Александр Малькевич. Генеральный директор телеканала "Dомашний" Марина Хрипунова победила в категории тематических телеканалов. Лучшим менеджером в категории федеральных радиостанций стала генеральный продюсер "Авторадио" Ирина Ипатова, среди региональных радио победил гендиректор "Саранск ТВ" Юрий Понетайкин. Также в категории "Онлайн-СМИ" лауреатом признана главный редактор сайта cosmo.ru, ИД Independent Media Екатерина Великанова.

Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В номинации "Реклама и маркетинговые коммуникации" победили гендиректор "ЭвереСТ-С" Алексей Тостоган, маркетинг-директор ТВ-3 Лилия Шерозия, вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям "Почта Банк" Евгения Ленская, генеральный директор рекламного агентства AG DeltaPlan Кирилл Коноплев и исполнительный директор компании Станислав Черный, президент Dentsu Aegis Network Russia Олег Поляков, а также генеральный директор Video Planning Наталья Куликова. В номинации "Коммуникации и связи с общественностью" лучшими менеджерами стали замглавы Аппарата мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов, руководитель департамента по связям с общественностью СК "РОСГОССТРАХ" Андрей Бирюков, директор департамента связей с общественностью "Аэрофлота" Андрей Согрин, а также генеральный директор, партнер агентства Ketchum Михаил Маслов.

Кроме того, за вклад в развитие отрасли были отмечены директор департамента коммерческого маркетинга "Европейской медиа группы" Екатерина Ерошкина, генеральный директор Ассоциации Телевещателей и Профессионалов Рекламной Индустрии "Индустриальный комитет по телеизмерениям" Сергей Петров, генеральный директор, "Р.О.С.ПЕЧАТЬ" Липецкой области Валентина Полуказакова. Лучшим отраслевым партнером стала основатель и руководитель агентства по подбору топ-менеджеров в области стратегических коммуникаций и маркетинга executive search HR4PR Ольга Дементьева.

Специальными номинациями жюри отметило издателя газет "Мой район.Москва" и "Малый бизнес" Елену Массарскую, гендиректора онлайн-кинотеатра Tvzavr Марину Сурыгину, главу отдела PR и маркетинга "Москва Медиа" Марию Михайлову, директора медиацентра редакции газеты "Вечерняя Москва" Яну Портнову, генерального продюсера "НТВ" Тимура Вайнштейна и импакт-продюсера, художественного руководителя Лаборатории Социального Кино "Третий Сектор" Никиту Тихонова-Рау.

Рейтинг российских СМИ в русскоязычном интернете за июнь 2017 года
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг российских СМИ в русскоязычном интернете за июнь 2017 года
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