В программе реновации в Москве используют опыт Пекина Токио и Парижа

МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Опыт Пекина, Токио и Парижа планируется использовать при реализации программы реновации в Москве, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Программа реновации совместит в себе опыт Пекина по сохранению старых кварталов. В определённых местах на месте снесённых пятиэтажек мы будем строить дома в пять этажей. Где-то мы будем стремиться выйти на этажность в 8-14 этажей", — сказал заммэра.

Полезен также опыт Токио и Большого Парижа, добавил заммэра. "В Токио есть старые сохранившиеся здания, транспортно-пересадочные узлы, есть большая концентрация недвижимости вокруг транспортных магистралей", — отметил он.