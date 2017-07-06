Путин сообщил о продолжении работы по обращениям граждан на "прямой линии"

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по обращениям граждан, поступившим на "прямую линию", продолжается.

"Администрация анализирует обращения граждан по всем областям. В течение нескольких часов ответить на все вопросы невозможно, но работа продолжается", — сказал Путин на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским.

Путин зачитал губернатору несколько обращений, они касались рабочих мест, аварийного жилья, лекарств для льготников, проблем ЖКХ.

"Меня немножко озадачила такая информация – по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах", — сказал Путин.

Он передал материалы орловскому губернатору и отметил, что так будет делаться практически с каждым регионом, а потом будут подведены итоги.

Губернатор отметил, что программа по расселению ветхого жилья идет, на рынке есть некоторый спад, но это не значит, что работа будет остановлена. По его словам, проблема с учебниками также решается. "Вы это сделаете? Это требование закона", — сказал Путин о предоставлении учебников школьникам.

Кроме того, губернатор отчитался о проводимой в регионе работе, в частности, о строительстве детских садов и школ.

Потомский сообщил, что проблема, озвученная жительницей региона в ходе "прямой линии", о транспортировке больных на гемодиализ, решена. По его словам, пациентов в больницы и обратно домой бесплатно доставляют транспортные компании по соответствующим договоренностям с медучреждениями в рамках ОМС, такая практика началась еще в 2016 году. "Эту проблему мы решаем, и все кто обращаются, вот в три смены идет процедура гемодиализа — в три смены возим",- сообщил губернатор.