Чиновник рассказал, сколько строителей потребуется Москве для реновации

МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Около 18 тысяч строителей дополнительно потребуется Москве на пике реновации, сообщил РИА Недвижимость глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, пик реновации будет через 3-4 года, и тогда потребуются дополнительные людские ресурсы, по предварительным подсчётам, понадобится около 18 тысяч новых строителей.

"Это будет город Москва, это будут регионы вокруг Москвы, центральный федеральный округ, те наши традиционные регионы, откуда к нам приезжают рабочие по вахтовому методу", — сказал Бочкарев, отвечая на вопрос, откуда планируется привлекать новых людей.

Закон о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".