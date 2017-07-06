Ельцин-центр готов выяснить подлинность продаваемого "лимузина Ельцина"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Руководитель архива" Ельцин-центра" Дмитрий Пушмин не исключает, что, если в центре заинтересуются историей с выставленным на продажу лимузином, якобы принадлежавшим Борису Ельцину, то могут провести изыскательскую работу, чтобы выяснить, действительно ли на нем передвигался первый президент России.

Ранее на сайте Auto.ru (принадлежит "Яндексу") было размещено объявление , согласно которому лимузин Mercedes-Benz S-класса, принадлежавший Ельцину, выставлен на продажу за 33,838 миллиона рублей. Как отмечено в объявлении, бронированный Pullman Sonderschutz в кузове VV140 является первым из 27 выпущенных.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Это, безусловно, очень интересно. И, возможно, если мы этой историей заинтересуемся, то напишем письмо, предпримем какую-то изыскательскую работу, свяжемся с немцами", — сказал Пушмин РИА Новости.

Он отметил, что с некоторой периодичностью в СМИ появляются материалы о том или ином автомобиле, на котором якобы или действительно передвигался первый президент России.

"В гараже особого назначения в Москве было и остаётся большое количество автомобилей, многие из них уникальны. Безусловно, каждый, даже не уникальный, по-своему интересный. Возможно, это автомобиль Ельцина, а, возможно, и нет", — сказал руководитель архива.