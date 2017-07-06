Ельцин-центр готов выяснить подлинность продаваемого "лимузина Ельцина"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Руководитель архива" Ельцин-центра" Дмитрий Пушмин не исключает, что, если в центре заинтересуются историей с выставленным на продажу лимузином, якобы принадлежавшим Борису Ельцину, то могут провести изыскательскую работу, чтобы выяснить, действительно ли на нем передвигался первый президент России.
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Это, безусловно, очень интересно. И, возможно, если мы этой историей заинтересуемся, то напишем письмо, предпримем какую-то изыскательскую работу, свяжемся с немцами", — сказал Пушмин РИА Новости.
Он отметил, что с некоторой периодичностью в СМИ появляются материалы о том или ином автомобиле, на котором якобы или действительно передвигался первый президент России.
"В гараже особого назначения в Москве было и остаётся большое количество автомобилей, многие из них уникальны. Безусловно, каждый, даже не уникальный, по-своему интересный. Возможно, это автомобиль Ельцина, а, возможно, и нет", — сказал руководитель архива.
На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S600L со специальной защитой кузова
На фото: салон автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения
На фото: эскортный мотоцикл Днепр 14 (выпускался с 1972 по 1978 гг.) на территории Московского Кремля.
На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S500, представленный в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения на территории Московского Кремля.
На фото: эмблема автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.)
На фото: автомобили, представленные в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения