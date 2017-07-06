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Общество

Ельцин-центр готов выяснить подлинность продаваемого "лимузина Ельцина"

15:5406.07.2017
(обновлено: 15:56 06.07.2017)
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© Фото : auto.ruMercedes-Benz S-класса Pullman, который, по словам владельца, ранее принадлежал первому президенту России Борису ЕльцинуMercedes-Benz S-класса Pullman, который, по словам владельца, ранее принадлежал первому президенту России Борису Ельцину
© Фото : auto.ru

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Руководитель архива" Ельцин-центра" Дмитрий Пушмин не исключает, что, если в центре заинтересуются историей с выставленным на продажу лимузином, якобы принадлежавшим Борису Ельцину, то могут провести изыскательскую работу, чтобы выяснить, действительно ли на нем передвигался первый президент России.

Здание Ельцин Центра в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ельцин Центр расстанется с педагогом, заставившей ребенка мыть рот с мылом
Ранее на сайте Auto.ru (принадлежит "Яндексу") было размещено объявление, согласно которому лимузин Mercedes-Benz S-класса, принадлежавший Ельцину, выставлен на продажу за 33,838 миллиона рублей. Как отмечено в объявлении, бронированный Pullman Sonderschutz в кузове VV140 является первым из 27 выпущенных.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Это, безусловно, очень интересно. И, возможно, если мы этой историей заинтересуемся, то напишем письмо, предпримем какую-то изыскательскую работу, свяжемся с немцами", — сказал Пушмин РИА Новости.

Он отметил, что с некоторой периодичностью в СМИ появляются материалы о том или ином автомобиле, на котором якобы или действительно передвигался первый президент России.

"В гараже особого назначения в Москве было и остаётся большое количество автомобилей, многие из них уникальны. Безусловно, каждый, даже не уникальный, по-своему интересный. Возможно, это автомобиль Ельцина, а, возможно, и нет", — сказал руководитель архива.

Гараж особого назначения
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГараж особого назначения (ГОН) - первый в России государственный гараж, созданный при дворе Николая II в 1906 году в Петрограде. После Октябрьской революции ГОН стал автобазой Советского правительства, а в 1918 году переехал в Москву.

На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S600L со специальной защитой кузоваАвтомобиль Мерседес-Бенц S600L со специальной защитой кузова, представленный в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гараж особого назначения (ГОН) - первый в России государственный гараж, созданный при дворе Николая II в 1906 году в Петрограде. После Октябрьской революции ГОН стал автобазой Советского правительства, а в 1918 году переехал в Москву.

На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S600L со специальной защитой кузова
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПриказ о создании Особого гаража 31 декабря 1920 года подписал В.И. Ленин, позже Особый гараж был переименован в Гараж особого назначения.

На фото: салон автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначенияСалон автомобиля ЗИЛ 41072 Скорпион (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Приказ о создании Особого гаража 31 декабря 1920 года подписал В.И. Ленин, позже Особый гараж был переименован в Гараж особого назначения.

На фото: салон автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк"ГОН является визитной карточкой страны, это уникальные произведения. На сегодняшний день открыт большой объем ранее засекреченных документов, и мы показываем практически все, что можно показать", - рассказал журналистам официальный представитель Федеральной службы охраны России Сергей Девятов.

На фото: эскортный мотоцикл Днепр 14 (выпускался с 1972 по 1978 гг.) на территории Московского Кремля.Эскортный мотоцикл Днепр 14 (выпускался с 1972 по 1978 гг.), представленный в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"ГОН является визитной карточкой страны, это уникальные произведения. На сегодняшний день открыт большой объем ранее засекреченных документов, и мы показываем практически все, что можно показать", - рассказал журналистам официальный представитель Федеральной службы охраны России Сергей Девятов.

На фото: эскортный мотоцикл Днепр 14 (выпускался с 1972 по 1978 гг.) на территории Московского Кремля.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам организатора выставки Ильи Сорокина, хотя свои автомобили ГОН показывает горожанам в марте ежегодно, эта выставка будет масштабнее предыдущих: она займет три зала, общая площадь экспозиции составит 10 тысяч квадратных метров.

На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S500, представленный в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения на территории Московского Кремля.Автомобиль Мерседес-Бенц S500, представленный в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам организатора выставки Ильи Сорокина, хотя свои автомобили ГОН показывает горожанам в марте ежегодно, эта выставка будет масштабнее предыдущих: она займет три зала, общая площадь экспозиции составит 10 тысяч квадратных метров.

На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S500, представленный в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения на территории Московского Кремля.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТехнический эксперт Андрей Морозенко пояснил, что эта юбилейная, 25-я по счету выставка будет по-настоящему уникальной благодаря старым автомобилям, "которые являются апогеем технического уровня своего времени".

На фото: эмблема автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.)Эмблема автомобиля ЗИЛ 41072 Скорпион (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Технический эксперт Андрей Морозенко пояснил, что эта юбилейная, 25-я по счету выставка будет по-настоящему уникальной благодаря старым автомобилям, "которые являются апогеем технического уровня своего времени".

На фото: эмблема автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.)
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам Морозенко, основная особенность этой выставки заключается в компоновке автомобильной экспозиции по итогам развития РФ за последние 95 лет: глядя на эти автомобили, можно проследить изменение тенденций, которые отражены в стилистических и технических решениях.

На фото: автомобили, представленные в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначенияАвтомобили, представленные в рамках выставки Олдтаймер-галерея на территории Московского Кремля
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам Морозенко, основная особенность этой выставки заключается в компоновке автомобильной экспозиции по итогам развития РФ за последние 95 лет: глядя на эти автомобили, можно проследить изменение тенденций, которые отражены в стилистических и технических решениях.

На фото: автомобили, представленные в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения
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