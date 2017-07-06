Ельцин-центр не планирует покупать лимузин первого президента России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Архив Ельцин-центра в настоящий момент не рассматривает возможность приобретения в свою коллекцию автомобилей, на которых мог передвигаться первый президент РФ Борис Ельцин, в том числе якобы президентского лимузина, который выставлен на продажу за 33,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости руководитель архива центра Дмитрий Пушмин.

Ранее на сайте Auto.ru (принадлежит "Яндексу") было размещено объявление, согласно которому лимузин Mercedes-Benz S-класса, принадлежавший Ельцину, выставлен на продажу за 33,838 миллиона рублей. Как отмечено в объявлении, бронированный Pullman Sonderschutz в кузове VV140 является первым из 27 выпущенных.

Руководитель архива Ельцин-центра отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что указанный автомобиль действительно принадлежал Ельцину. При этом закон не запрещает законным владельцам автомобилей, на которых передвигались первые лица, продавать эти авто, отметил он.

"Опять же, человек, который ее продает, заинтересован в продаже автомобиля. На сегодняшний день мы не рассматриваем возможность приобретения автомобилей в нашу коллекцию", — сообщил Пушмин.

Он напомнил, что в Ельцин-центре уже есть два автомобиля первого президента России: ЗиЛ-41-052 и ГАЗ-21.

"Мы получали наши автомобили из гаража особого назначения — что касается президентской машины ЗиЛ-41-052, она у нас представлена в экспозиции — а также из правительственного гаража в Свердловской области, это автомобиль ГАЗ 21. Они нам переданы вместе с документами, вместе с паспортом транспортного средства", — рассказал собеседник агентства.

Пушмин отметил, что ЗиЛ-41-052 он вместе с коллегами в ноябре 2013 года получал в гараже особого назначения в Москве.

"Мы абсолютно уверены и располагаем документами, а также актами, по которым эти автомобили нам передавали, что это автомобили, на которых передвигался Борис Николаевич Ельцин. Он был президентом два срока, и предполагать, что он постоянно передвигался на одном и том же автомобиле, конечно, мы не можем. В гараже были разные автомобили, Борис Николаевич как и ЗИЛом пользовался, так и "Мерседесами", — уточнил руководитель архива.