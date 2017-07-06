Машина для президента: Путин проехался на лимузине проекта "Кортеж"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Путин испытал новейший российский автомобиль представительского класса, который разрабатывают в рамках проект "Кортеж". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства лично проехался на прототипе будущего лимузина.

Президент остался доволен

О том, что президент лично осмотрел "Кортеж", "Известиям" рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы. На "прототипе А" даже ездил, "прототип Б" показать не успели, — отметил министр.

По словам чиновника, результат труда отечественных разработчиков удовлетворил президента.

Мантуров добавил, что президент протестировал "прототип А" — партия именно таких машин должна поступить в распоряжение ФСО до конца 2017 года. Испытания автомобилей на надежность и безопасность продлятся до весны 2018-го.

Тестирования не было

При этом в Кремле опровергли сообщения некоторых СМИ, которые сообщили, что Путин лично протестировал "Кортеж".

"Нет, он не ездил на прототипе. Он трогался на нем, чуть-чуть проехался, но не ездил", — сказал Песков.

В минувший вторник Денис Мантуров опроверг сообщения СМИ о сворачивании финансирования проекта "Кортеж".

"Я даже не понял, кто это сказал. Все по плану, работа идет", — сказал глава Минпромторга РИА Новости.

Тогда чиновник пояснил, что прототип нового автомобиля будет сдан в 2018 году, а полноценное производство начнется в 2019 году. По словам министра, избранный в 2018 году президент приедет на церемонию уже на новой машине.

Что представляет собой "Кортеж"

Работы по проекту "Кортеж" стартовали в 2012 году. Планируется, что будут созданы четыре типа машин: лимузин, седан, кроссовер и микроавтобус.

Разработкой нового автомобиля занимаются сотрудники ФГУП "Научно исследовательский автомобильный институт" (НАМИ). Кстати, сам проект носит название не "Кортеж" (так его назвали журналисты), а "Единая модульная платформа" (ЕМП).

Планируется, что новый автомобиль будет обслуживать не только президента, но и других высших российских чиновников.

Согласно открытым данным, в проекте участвуют и зарубежные партнеры: Porsche Engineering разработал один из двух двигателей, которыми будут оснащаться машины, и Bosch Engineering.

Над дизайном новых машин работают сотрудники "Русского автомобильного дизайна", одного из подразделений НАМИ. Существует несколько вариантов внешнего облика "Кортежа", однако окончательное решение еще не принято.

Не только для первых лиц

В СМИ также обсуждается место сборки "Кортежа". В 2014 году глава Минпромторга объявил о том, что кроссоверы будут собирать на мощностях УАЗа в Ульяновске. Что касается лимузинов, то их производством, по данным журналистов, займутся автобусный завод ЛиАЗ в Орехово-Зуевском районе Подмосковья (принадлежит группе ГАЗ) и на КамАЗе в Набережных Челнах.

В апреле прошлого года Мантуров рассказал, что автомобили проекта "Кортеж" будут поступать не только чиновникам. Так, интерес к новым машинам проявили военные.

"Планируем для Министерства обороны еще начать поставки, но это на базе СУВа (SUV — внедорожник проекта "Кортеж". — Прим.ред.)", — сказал Мантуров.

По словам министра, речь идет о легкой бронированной машине.

Тогда же Мантуров заявил, что к 2020 году Минпромторг рассчитывает выйти на ежегодный выпуск до пяти тысяч автомобилей проекта "Кортеж" всех типов.

"Пятерка" за безопасность

Краш-тесты, традиционные для всех новых автомобилей, "Кортеж" прошел еще в прошлом году. В начале июня машину испытали в Берлине.

"Это фронтальный краш-тест, там есть разные испытания, есть с перекрытием, есть боковые, есть с задним ударом. Это целая серия испытаний в соответствии с мировыми стандартами. Первая попытка, на первом же испытании фронтального краш-теста — высший балл", — рассказал проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков.

На чем ездят президенты

Главы государств традиционно ездят на машинах представительского класса. Некоторые страны закупают автомобили за границей, а некоторые отдают предпочтение национальному автопрому.

Так, например, китайский лидер Си Цзиньпин использует FAW Hong Qi HQE, а японский премьер-министр Синдзо Абэ — Toyota Century.

Канцлер Германии Ангела Меркель также предпочитает "свой" автомобиль — Audi A8. Правда, ее машина сильно отличается от серийных — для политика создали бронированное транспортное средство, а толщина стекол составляет почти пять сантиметров. В результате седан может выдержать выстрелы из огнестрельного оружия и взрыв гранаты под днищем.

Особняком стоит лимузин президента США Дональда Трампа, который получил прозвище "Зверь" (The Beast). Вес машины превышает восемь тонн, она 20-сантиметровой броней дверей и 12-сантиметровой броней окон.

Автомобиль, который стоит 1,2 миллиона долларов, способен выдержать прямые выстрелы из крупнокалиберного оружия.