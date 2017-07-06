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Общество

Машина для президента: Путин проехался на лимузине проекта "Кортеж"

15:3006.07.2017
(обновлено: 15:38 06.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкМакет автомобилей, разработанных в рамках проекта Кортеж. Архивное фотоМакет автомобилей, разработанных в рамках проекта Кортеж. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Путин испытал новейший российский автомобиль представительского класса, который разрабатывают в рамках проект "Кортеж". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства лично проехался на прототипе будущего лимузина.

Президент остался доволен

Дизайн седана из проекта Кортеж
© ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ"
Лимузин для президента: что известно о проекте "Кортеж"
О том, что президент лично осмотрел "Кортеж", "Известиям" рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы. На "прототипе А" даже ездил, "прототип Б" показать не успели, — отметил министр.

По словам чиновника, результат труда отечественных разработчиков удовлетворил президента.

Мантуров добавил, что президент протестировал "прототип А" — партия именно таких машин должна поступить в распоряжение ФСО до конца 2017 года. Испытания автомобилей на надежность и безопасность продлятся до весны 2018-го.

Тестирования не было

При этом в Кремле опровергли сообщения некоторых СМИ, которые сообщили, что Путин лично протестировал "Кортеж".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Кремле назвали сообщения о тестировании Путиным VIP-авто преувеличением
"Нет, он не ездил на прототипе. Он трогался на нем, чуть-чуть проехался, но не ездил", — сказал Песков.

В минувший вторник Денис Мантуров опроверг сообщения СМИ о сворачивании финансирования проекта "Кортеж".

"Я даже не понял, кто это сказал. Все по плану, работа идет", — сказал глава Минпромторга РИА Новости.

Тогда чиновник пояснил, что прототип нового автомобиля будет сдан в 2018 году, а полноценное производство начнется в 2019 году. По словам министра, избранный в 2018 году президент приедет на церемонию уже на новой машине.

Что представляет собой "Кортеж"

Работы по проекту "Кортеж" стартовали в 2012 году. Планируется, что будут созданы четыре типа машин: лимузин, седан, кроссовер и микроавтобус.

Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта Кортеж. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Первый президентский лимузин создадут в России к инаугурации 2018 года
Разработкой нового автомобиля занимаются сотрудники ФГУП "Научно исследовательский автомобильный институт" (НАМИ). Кстати, сам проект носит название не "Кортеж" (так его назвали журналисты), а "Единая модульная платформа" (ЕМП).

Планируется, что новый автомобиль будет обслуживать не только президента, но и других высших российских чиновников.

Согласно открытым данным, в проекте участвуют и зарубежные партнеры: Porsche Engineering разработал один из двух двигателей, которыми будут оснащаться машины, и Bosch Engineering.

Над дизайном новых машин работают сотрудники "Русского автомобильного дизайна", одного из подразделений НАМИ. Существует несколько вариантов внешнего облика "Кортежа", однако окончательное решение еще не принято.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мантуров: прототипы президентского авто получили максимум на краш-тестах
В СМИ также обсуждается место сборки "Кортежа". В 2014 году глава Минпромторга объявил о том, что кроссоверы будут собирать на мощностях УАЗа в Ульяновске. Что касается лимузинов, то их производством, по данным журналистов, займутся автобусный завод ЛиАЗ в Орехово-Зуевском районе Подмосковья (принадлежит группе ГАЗ) и на КамАЗе в Набережных Челнах.

Не только для первых лиц

В апреле прошлого года Мантуров рассказал, что автомобили проекта "Кортеж" будут поступать не только чиновникам. Так, интерес к новым машинам проявили военные.

"Планируем для Министерства обороны еще начать поставки, но это на базе СУВа (SUV — внедорожник проекта "Кортеж". — Прим.ред.)", — сказал Мантуров.

По словам министра, речь идет о легкой бронированной машине.

Тогда же Мантуров заявил, что к 2020 году Минпромторг рассчитывает выйти на ежегодный выпуск до пяти тысяч автомобилей проекта "Кортеж" всех типов.

"Пятерка" за безопасность

Контроль качества на конвейере завода. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Минпромторг к 2020 году хочет увеличить выпуск машин проекта "Кортеж"
Краш-тесты, традиционные для всех новых автомобилей, "Кортеж" прошел еще в прошлом году. В начале июня машину испытали в Берлине.

"Это фронтальный краш-тест, там есть разные испытания, есть с перекрытием, есть боковые, есть с задним ударом. Это целая серия испытаний в соответствии с мировыми стандартами. Первая попытка, на первом же испытании фронтального краш-теста — высший балл", — рассказал проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков.

На чем ездят президенты

Главы государств традиционно ездят на машинах представительского класса. Некоторые страны закупают автомобили за границей, а некоторые отдают предпочтение национальному автопрому.

Президент США Дональд Трамп после встречи в Брюсселе с лидерами Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Зверь" Трампа не смог проехать в ворота королевского дворца в Брюсселе
Так, например, китайский лидер Си Цзиньпин использует FAW Hong Qi HQE, а японский премьер-министр Синдзо Абэ — Toyota Century.

Канцлер Германии Ангела Меркель также предпочитает "свой" автомобиль — Audi A8. Правда, ее машина сильно отличается от серийных — для политика создали бронированное транспортное средство, а толщина стекол составляет почти пять сантиметров. В результате седан может выдержать выстрелы из огнестрельного оружия и взрыв гранаты под днищем.

Особняком стоит лимузин президента США Дональда Трампа, который получил прозвище "Зверь" (The Beast). Вес машины превышает восемь тонн, она 20-сантиметровой броней дверей и 12-сантиметровой броней окон.

Автомобиль, который стоит 1,2 миллиона долларов, способен выдержать прямые выстрелы из крупнокалиберного оружия.

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