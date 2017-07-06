В Минэкономразвития рассказали о причине роста безработицы в мае

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Холодная погода стала основной причиной роста уровня безработицы в РФ в мае, сообщает Минэкономразвития.

"Холодная погода, по оценкам, стала основной причиной некоторого роста уровня безработицы в мае в результате меньшего, чем обычно, сезонного роста занятости в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе", — сообщает министерство.

Несмотря на ускорение экономического роста и продолжение роста реальных заработных плат, уровень безработицы с учетом коррекции на сезонность в мае увеличился до 5,4% с 5,2% в апреле. Такая тенденция в первую очередь связана с более низкой занятостью в секторах, наиболее чувствительных к погодным условиям – сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе, поясняет министерство.

Как отмечает Минэкономразвития, в мае текущего года температура воздуха в среднем по России была на 2,2 градуса ниже, чем в мае предыдущего года.