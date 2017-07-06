В Удмуртии после непогоды восстановили электроснабжение

УФА, 6 июл — РИА Новости, Рамиля Салихова. Энергетики восстановили энергоснабжение в Удмуртии, где в четверг из-за непогоды без света остались более 9 тысяч жителей, сообщил РИА Новости представитель "Удмуртэнерго".

По данным Минэнерго РФ, в четверг из-за погодных условий без электроснабжения оставались 9250 потребителей, в зоны отключения электричества попали 35 социальных объектов.

"Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Удмуртэнерго" восстановили энергоснабжение большей части потребителей в зоне ответственности энергокомпании. Линии электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ работают устойчиво. Продолжается ликвидация локальных технологических нарушений по индивидуальным заявкам потребителей", — пояснили в компании.

Электроснабжение восстановлено в Можгинском, Игринском, Завьяловском и Малопургинском районах Удмуртии.

Энергетики предупреждают жителей Удмуртии, что в четверг на территории региона, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся, шквалистый ветер может стать причиной обрыва проводов.