МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России появятся лицензионные мультфильмы и видеоблог по мотивам популярного интернет-мема "Ждун". Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Как пояснил директор компании Юрий Цейтлин, помимо мультипликационного сериала планируется также лицензировать образ "Ждуна" для производства товаров народного потребления и рекламы.
"Также несколько футбольных организаций признали Ждуна альтернативным футбольным символом чемпионата мира по футболу 2018 года, символом болельщиков, и он вместе с ними будет ждать правильных голов", — добавил Цейтилин.
В России производственное объединение "Гжель" уже запустило производство глиняных Ждунов. В подмосковном варианте персонаж изображен в переднике и с чайником в руках.