МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России появятся лицензионные мультфильмы и видеоблог по мотивам популярного интернет-мема "Ждун". Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Отмечается, что компания CD Land приобрела права на использования бренда "Ждун" в России и СНГ у голландской художницы Маргрит ван Брифорт.

Как пояснил директор компании Юрий Цейтлин, помимо мультипликационного сериала планируется также лицензировать образ "Ждуна" для производства товаров народного потребления и рекламы.

"Также несколько футбольных организаций признали Ждуна альтернативным футбольным символом чемпионата мира по футболу 2018 года, символом болельщиков, и он вместе с ними будет ждать правильных голов", — добавил Цейтилин.

Скульптура Homunculus Loxodontus была создана голландской художницей Маргрит ван Брифорт и посвящалась пациентам, которые долго ждут прием у врача. Ее творение — существо, похожее одновременно и на тюленя, и на слона, и на человека, набрало большую популярность по всему миру, а в российских соцсетях получило прозвище "Ждун".

В России производственное объединение "Гжель" уже запустило производство глиняных Ждунов. В подмосковном варианте персонаж изображен в переднике и с чайником в руках.