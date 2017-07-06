В Кремле назвали сообщения о тестировании Путиным VIP-авто преувеличением

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин видел прототип автомобиля российского проекта "Кортеж", но информация СМИ о том, что он ездил на нем, преувеличена, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, он (Путин) не ездил на прототипе. Он трогался на нем, чуть-чуть проехался, но не ездил", — сказал Песков.

Как заявил ранее РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, российский автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году, и избранный глава государства приедет на церемонию уже на новой машине.