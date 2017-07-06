Минюст предложил критерии определения самозанятых граждан

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минюст России предложил критерии для определения самозанятых граждан и их отличия от индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих деятельность на основании трудового договора.

Текст соответствующего законопроекта размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Самозанятыми предлагается признать граждан, которые самостоятельно на свой риск и за плату систематически оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц, основанные исключительно на личном трудовом участии, в том числе в свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору время.

Предполагается, что самозанятым гражданам должно уже исполниться 16 лет, и они не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Кроме того, они должны уведомить об осуществлении указанной деятельности налоговый орган в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Как поясняет Минюст, после законодательного закрепления понятия "самозанятый гражданин" в целях определения правового статуса данной категории лиц планируется внести необходимые изменения в отдельные законодательные акты РФ (например, в Налоговый и Трудовой кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях и другие акты).

"Изменения будут направлены, прежде всего, на обеспечение защиты прав самозанятых граждан, упрощение режима их деятельности, предоставление им ряда льгот, в том числе налоговых", — сообщает пресс-служба министерства.