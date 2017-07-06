У москвичей началась "летняя депрессия" из-за погоды, считают психологи

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москвичи стали чаще обращаться за психологической помощью, в том числе из-за пасмурного лета, пишет RT со ссылкой на данные Московской службы психологической помощи населению.

Так, за первый месяц этого лета в службу поступило 3870 обращений – это на 14% больше, чем в июне прошлого года. Примерно 25% из них содержат жалобы на здоровье, куда входят физическое и психическое состояние, включая депрессию, сообщили в Московской службе психологической помощи населению.

Жалуясь на проблемы во время консультации, люди говорят: "Вот еще и погода плохая" или "Еще и лето не удалось", отмечает директор службы Нина Петроченко.

По ее словам, из-за пасмурного и холодного лета москвичи часто не могут выехать на дачу, заняться садом и вынуждены сидеть дома. Это также может стать причиной депрессивного состояния.

В службе добавили, что погода способна косвенно влиять на усиление чувства подавленности у тех, кто уже страдает от легкой формы депрессии, испытывает апатию или упадок сил.

Июнь в Москве стал одним из самых холодных и дождливых месяцев за последние годы. Пасмурная погода с большим количеством осадков наблюдается в Центральной России и в июле.

