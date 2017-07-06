Собянин открыл шоурум, посвященный программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) осматривает шоу-румы квартир, предлагаемых москвичам в рамках программы реновации жилищного фонда на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) осматривает шоу-румы квартир, предлагаемых москвичам в рамках программы реновации жилищного фонда на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шоурум, где представлена внутренняя отделка новых домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек в столице; открытие состоялось в рамках работы седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.

Посетители шоурума могут потрогать ручки на дверях и окнах, проверить сантехнику, посмотреть внутреннюю отделку подъезда и многое другое.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, в том числе мэров иностранных городов, представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году — "Эпоха агломераций, новая карта мира".

Закон о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

По итогам завершившегося 15 июня голосования на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг о включении в программу реновации "за" высказались жители 4079 домов в Москве, "против" (где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации) — 276. В 184 доме мнения разделились.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы реновации права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся.