Собянин открыл шоурум, посвященный программе реновации

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шоурум, где представлена внутренняя отделка новых домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек в столице; открытие состоялось в рамках работы седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.
С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.
На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, в том числе мэров иностранных городов, представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году — "Эпоха агломераций, новая карта мира".
Закон о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы реновации права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся.