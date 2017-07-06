Роскомнадзор заблокировал ряд крупных экстремистских ресурсов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания по требованию Генпрокуратуры России, сообщается в заявлении руководителя ведомства Александра Жарова.

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет заблокированы ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура попросила Роскомнадзор заблокировать ряд интернет-ресурсов экстремистского и националистического характера, в том числе "Спутник и погром", "Русский сектор" и "Правый взгляд". Надзорное ведомство также заявило, что считает необходимым ограничить доступ к "многочисленным материалам, оправдывающим деятельность организаций "Правый Сектор"*, "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* и других террористических группировок, воюющих в Сирии". Всего планировалось заблокировать более десяти интернет-ресурсов.

* Запрещены в России