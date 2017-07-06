Аксенов выдвинет руководителя РИА Крым на должность министра курортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предложит назначить министром курортов и туризма региона Вадима Волченко, руководителя регионального представительства МИА "Россия Сегодня" — "РИА Крым".

В четверг глава Крыма заявил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Он отметил, что кадровые перестановки в правительстве региона будут согласованы на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

Как написал Аксенов в своем аккаунте в соцсети Facebook, он внесет представление в Госсовет Крыма о назначении на должность министра курортов и туризма кандидатуры Вадима Волченко, который сейчас является руководителем регионального представительства МИА "Россия Сегодня" — "РИА Крым".

Как отметил Аксенов, министром топлива и энергетики Крыма назначен Вадим Белик, министром ЖКХ региона – Марина Горбатюк.

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