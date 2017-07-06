Путин протестировал новый российский лимузин "Кортеж"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин протестировал новейший лимузин, который разработали в рамках проекта "Кортеж". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
"Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы", — рассказал Мантуров, добавив, что президент остался доволен разработкой.
Во вторник министр заявил журналистам, что работа над "Кортежем" продолжается. По его словам, машину создадут к инаугурации президента в 2018 году.
Проект "Кортеж" предусматривает создание автомобилей для первых лиц государства. Всего разработаны четыре типа машин: лимузин, седан, внедорожник и минивэн.