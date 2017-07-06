Путин наделил ФАНО полномочиями "определять гостайны"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) наделяется правом определять, какие сведения относятся к государственной тайне.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Внести в перечень должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне…, изменение, дополнив его словами "Руководитель ФАНО России", — говорится в тексте документа.

Другим указом Путин внес соответствующие изменения в перечень сведений, отнесенных к гостайне.

ФАНО было создано в ходе реформы Российской академии наук в 2013 году. Агентству была передана большая часть имущества научно-исследовательских институтов РАН. Руководителем ФАНО является Михаил Котюков.