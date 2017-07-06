В Татарстане полностью восстановили электроснабжение потребителей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Электроснабжение более 7 тысяч бытовых потребителей в Татарстане полностью восстановлено после отключений в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.

Сообщается, что с 17.05 до 20.00 среды из-за сильного порывистого ветра и грозы на территории Татарстана происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ОАО "Сетевая компания" – электросетевая компания. Владелец – Министерство земельных и имущественных отношений республики Татарстан).

Без электроснабжения оставались около 7,05 тысячи человек в Казани и 125 населенных пунктах восьми районов республики. Мощность отключенных потребителей – 1,3 МВт. В зонах ответственности ТСО обесточенных потребителей не было.

"В 22.20 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", – говорится в сообщении.

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