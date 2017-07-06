В Татарстане полностью восстановили электроснабжение потребителей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Электроснабжение более 7 тысяч бытовых потребителей в Татарстане полностью восстановлено после отключений в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.
Без электроснабжения оставались около 7,05 тысячи человек в Казани и 125 населенных пунктах восьми районов республики. Мощность отключенных потребителей – 1,3 МВт. В зонах ответственности ТСО обесточенных потребителей не было.
"В 22.20 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", – говорится в сообщении.