Путин: свободу доступа к интернету нельзя подменять вседозволенностью

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия выступает за свободу доступа к интернету, хотя ее нельзя подменять вседозволенностью и безнаказанностью, иначе это приведет к разгулу хакерских группировок, заявил президент России Владимир Путин. Необходимы универсальные договоренности о противодействии таким негативным явлениям, Москва ждет позитивной реакции на соответствующие предложения, добавил он.
"Россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям, включая сеть Интернет. Большое значение придаём защите прав человека в информационном пространстве. При этом в цифровой среде, как и в любой другой, свобода ни в коем случае не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью",- написал Путин в статье для немецкой газеты Handelsblatt.
Материал опубликован в электронной версии издания в преддверии саммита G20, который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.
Президент России напомнил, что информационная безопасность — это новая тема в рамках "двадцатки".