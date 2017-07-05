Собянин назвал фейком призыв не пользоваться метро в часы пик

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июл — РИА Новости. Столичный градоначальник Сергей Собянин объяснил, что с помощью информации на появившихся в московском метрополитене плакатах пассажиры смогут выбирать оптимальную для себя логистику, поскольку там содержатся сведения о загруженности.

Ранее первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов рассказал, что плакаты с информацией о загрузке поездов в течение дня могут разместить в столичном метро для удобства пассажиров, первой станцией, где реализуется проект, стал "Лермонтовский проспект". Некоторые СМИ при этом сообщили, что московский метрополитен якобы не рекомендует пользоваться подземкой в часы пик.

"У нас фейковую информацию любят распространять, пишут красивые заголовки, а суть этой информации лишь в том, что метрополитен рассказывает, какие есть часы пик, какая загрузка, какие часы более-менее свободные. Они предоставляют оптимальную информацию для граждан, чтобы они выбирали наиболее оптимальную логистику", — заявил Собянин журналистам.