Метеоролог: предсказать дождевую тучу над головой каждого человека нельзя

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно, однако новый сайт Гидрометцентра предлагает пользователям прогностическую карту осадков на два часа вперёд, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду потребовал разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Мосгидромет). По его словам, не получив от синоптиков предупреждения о приближающемся дожде, во вторник он промок до нитки.

"Общий прогноз по дождю был, а предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно. При этом на новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперёд. Но она тоже не даёт стопроцентной точности", – заявила Макарова.

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков.

Ранее в МЧС предложили наказывать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды. В Росгидрометцентре на это ответили, что в организации уже существует практика лишать сотрудников премий за "неоправдавшийся" прогноз, поэтому в дополнительных штрафах смысла нет.