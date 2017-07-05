Россия вошла в десятку стран-лидеров в области компьютерной безопасности

Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Архивное фото

Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 5 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия заняла 10-е место среди лидеров в области компьютерной безопасности в мире согласно новому "Глобальному индексу кибербезопасности-2017" (ГИК), опубликованному в среду Международным телекоммуникационным союзом (МТС) ООН.

ГИК оценивает степень выполнения странами обязательств по обеспечению кибербезопасности на основе пяти столпов Глобальной программы кибербезопасности: правовые меры, технические меры, организационные меры, развитие потенциала и сотрудничество.

Россия вошла в список из 21 страны-лидера кибербезопасности, наряду с США, Швейцарией, Францией, Канадой, Швецией, Японией, Республикой Корея, Сингапуром, Оманом, Грузией и другими. Первую тройку возглавляют соответственно Сингапур, США и Малайзия.

Кроме того, с рейтингом 0,78 Россия заняла второе место после Грузии среди лидеров по кибербезопасности на пространстве бывшего СНГ. При этом Москва является лучшей в области строительства потенциала с индексом 0,91.