Путин поручил создать базу данных о страховании имущества от рисков ЧС

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 сентября представить предложения по созданию единой базы данных, содержащей сведения о действующих договорах страхования имущества граждан и юрлиц от рисков ЧС техногенного и природного характера, сообщает Кремль в среду.

При этом база должна быть увязана с единым государственным реестром недвижимости и картой территорий, подверженных рискам возникновения ЧС, в том числе в целях упрощения процедур оценки утраченного имущества и ускорения выплаты соответствующей компенсации.

Кабмину и Банку России также предстоит до 1 марта 2018 года принять меры, направленные на повышение заинтересованности субъектов страхового дела, граждан и юрлиц в более широком использовании механизмов добровольного страхования, в том числе страхования имущества от рисков его утраты вследствие ЧС техногенного и природного характера, а также на обеспечение его доступности для граждан, включая малообеспеченных, проживающих на территориях повышенного страхового риска.

Помимо этого, регулятору и кабинету министров поручено до 25 декабря обеспечить разработку и утверждение методик оценки убытков (реального ущерба) застрахованных лиц и выгодоприобретателей, а также до 1 февраля 2018 года предусмотреть проведение мониторинга используемой субъектами страхового рынка тарифной политики по всем видам страхования, в том числе на предмет ее обоснованности и адекватности уровню страховых рисков.

Президент поручил правительству и Счетной палате совместно с органами исполнительной власти регионов оценить эффективность использования бюджетных средств, направляемых на страхование с государственной поддержкой, а также на компенсацию реального ущерба, причиненного гражданам и юрлицам, пострадавшим в результате ЧС и представить предложения по оптимизации их использования, в том числе возможной поэтапной замене страховыми выплатами. Срок исполнения поручения до 15 мая 2018 года.