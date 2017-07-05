Серая зона: как работает рынок левых сим-карт в России

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Антон Размахнин. В июле Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий правила продажи мобильных номеров. Закон должен ликвидировать рынок так называемых левых симок — то есть покупаемых анонимно, без регистрации на конкретного владельца. Сейчас этот рынок цветет и пахнет. О том, кто покупает и продает сим-карты без паспорта, для чего их используют и почему эту лавочку до сих пор не прикрыли — в материале РИА Новости.

Смена фамилии без регистрации и SMS

"Бесплатные сим-карты, бесплатные сим-карты!" — к этому монотонному зазыванию у метро уже привыкли, как к фоновому шуму. В десяти метрах от раздающего, около урны, горка выброшенных карточек — люди берут их из вежливости и выкидывают чуть поодаль. Беру одну, читаю: "Для активации номера требуется пополнить баланс".

В ближайшем терминале кладу на указанный номер тестовые 50 рублей. Вставляю карточку в телефон. Работает! У меня теперь есть номер, никак не привязанный к моим паспортным данным, но к чьим-то он должен быть привязан. Захожу в "личный кабинет" на сайте оператора: отныне для всех телефонных баз я — "Богданович Максим Назарович".

Кто такой М. Н. Богданович - неизвестно, но сим-карта на его имя бесплатно получена корреспондентом РИА Новости от уличного распространителя Кто такой М. Н. Богданович - неизвестно, но сим-карта на его имя бесплатно получена корреспондентом РИА Новости от уличного распространителя

Продавать, покупать, встречаться

Анонимная сим-карта нужна не только для противозаконных операций — иногда с левой симкой просто удобнее, как говорят абоненты, пользовавшиеся такими карточками.

"Потерял и телефон, и паспорт, — вспоминает житель Владимира Николай Второв. — Обычным способом восстановить связь было невозможно, пока не восстановлю документы. А звонить было нужно".

"Взяла такую симку, когда машину продавала, — рассказала москвичка Екатерина Богданова. — Чтобы потом не доставали звонками. Продала — выкинула".

Продажа крупных вещей, прежде всего автомобилей, фигурировала и в других ответах. Чаще всего анонимную временную сим-карту заводят для продаж на популярном сайте объявлений Avito, рассказала РИА Новости Ольга М., за несколько лет сменившая около десятка таких карточек.

"Сколько историй, — говорит Ольга, — когда по номеру телефона лжепродавцы выводили деньги с карты. Поэтому в моих объявлениях на "Авито" всегда вот такая левая сим-карта. На нее закидывается 100-200 рублей, я их проговариваю примерно за два-три разговора с возможным покупателем. А настоящий номер телефона — привязанный к банковской карте — не фигурирует".

Еще одна сфера применения таких одноразовых карточек — сайты знакомств. "Регистрируюсь именно по такому номеру, — рассказала москвичка Жанна Уразаева. — А еще даю этот же телефон курьерам и таксистам, чтобы не названивали потом с целью познакомиться".

Анонимные боги SMM

В индустриальных масштабах левые симки используют в черном SMM. После того как все крупнейшие социальные сети ввели необходимость привязывать аккаунт к телефонному номеру, заниматься "ботоводством" (то есть создавать фейковые страницы, которые потом выполняют нужные заказчику действия) стало сложнее.

"Неоднократно покупал такие сим-карты для того, чтобы оформлять на них аккаунты в социальных сетях и развивать ботов, — рассказал РИА Новости на условиях анонимности один из столичных политтехнологов. — Боты — основной инструмент борьбы в SMM и сетевых баталиях — как в коммерческих, так и политических".

Чтобы "качать" тему в Сети, нужно живое общение, пояснил политтехнолог. Обычные пользователи, по его словам, лучше реагируют, если с ними общается не пиарщик, а персонаж с легендой, соответствующей проекту. Логично, если товары для детей будет обсуждать и продвигать молодая мамочка, а запчасти для мотоциклов — мускулистый байкер в косухе. Вот для создания таких образов и нужны анонимные сим-карты — создать аватара, повоевать им, а в случае необходимости — "слить" без следа.

Связь для террористов

Если бы левые симки использовались только в личных или рабочих целях, вероятно, власти еще долго могли бы не обращать на них внимание. Но среди покупателей таких номеров немало тех, для кого анонимность — способ замести следы в совершении преступления.

"Главная угроза таких левых симок — это анонимизация злоумышленников, — говорит эксперт компании "ТелПоиск" Эва Розенберг. — То есть террористов, экстремистов, мошенников, наркоторговцев и прочих. Сим-карта, оформленная на постороннего человека, может свести на нет работу правоохранительных органов по раскрытию или предупреждению преступлений".

В числе самых распространенных правонарушений, которые совершаются с помощью таких сим-карт, — мошенничество с интернет-торговлей и кредитами, пояснил РИА Новости адвокат Александр Карабанов. Нередко занимаются этим заключенные в местах лишения свободы — их телефоны и сим-карты полностью нелегальны, так как средства связи в большинстве тюрем и колоний запрещены.

Такими же анонимными симками пользуются террористы для координации. Причем при подготовке терактов менять номера они могут по нескольку раз в день, нередко вместе с копеечными мобильниками. Отследить преступников с помощью биллинга становится намного сложнее. А даже несколько часов промедления в такой ситуации могут стоить жизни десяткам людей.

Всё ради премии

В любом официальном салоне связи сим-карта уже давно продается только по паспорту. Но откуда тогда эти пачки левых симок у уличных торговцев?

"Продажа номеров всех операторов, как правило, осуществляется дилерами на основании агентских договоров, — рассказал адвокат Александр Карабанов. — У последних, в свою очередь, устанавливается план продаж. Если план перевыполнен, дилер может рассчитывать на немалую премию. В погоне за выгодой дилеры используют все возможности, в том числе продают сим-карты без регистрации. Кроме того, такую карту реализуют в среднем по цене 100 рублей, а ее себестоимость по факту равна нулю, так как при таком способе продаже ее обслуживание — к примеру, при поломке — должным образом осуществляться не будет".

Одна из работоспособных схем, сообщил РИА Новости сотрудник московского салона связи на условиях анонимности, — раздача контрактов, в которых от оператора уже включена предоплаченная сумма, например 100 рублей. Вместо того чтобы продать контракт за эту сумму (что изначально предусмотрено оператором), дилеры могут активировать такие карточки, вывести с них деньги, после чего уже активированные контракты раздать бесплатно.

В результате возникают ситуации, когда ничего не подозревающий гражданин обнаруживает "висящие" на его паспорте телефонные номера, совершенно ему не известные. Отключить их можно по заявлению владельца. Но ведь о том, что эти номера вообще есть, нужно еще узнать.

"Я неизвестные номера с себя списывал у всех московских операторов несколько лет подряд, обычно в конце лета, — рассказал РИА Новости москвич Павел Андреев. — Началось с письма от судебных приставов на предмет якобы моей задолженности МТС в размере что-то типа 700 рублей. Но у меня никогда не было телефона от МТС! Пошел разбираться".

По словам Павла, иногда ему приходилось сбрасывать с себя по пять-шесть неизвестных телефонных номеров каждый месяц.

"Операторам связи вся эта деятельность не особо интересна, — говорит Эва Розенберг из "ТелПоиска". — Свои сети продаж они контролируют, там регистрация сим-карт происходит достаточно строго. А за нарушения тех компаний, которые берут у них сим-карты на реализацию, оператор связи отвечать не будет".

Пути решения

Поправки в законы о связи, которые в июле уже во втором чтении рассматривает Госдума, призваны решить эту проблему. Два ключевых положения проекта: регистрация абонента возможна только по паспортным данным, а если обнаружено, что паспортные данные ложны, оператор обязан отключить абонента.

Еще одна законодательная новелла: с 1 января 2018 года все мессенджеры, действующие в России, будут обязаны регистрировать своих абонентов с привязкой к номеру телефона (который, в свою очередь, точно привязан к удостоверению личности). В итоге проект, который предложила группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, должен прикрыть основные "дыры" в безопасности связи.

"Продажу анонимных симок запрещают уже добрый десяток лет, — сомневается в действенности проекта Эва Розенберг из проекта "ТелПоиск". Одних запретов мало, нужны конкретные действия. Например, технические решения, позволяющие определить фактического пользователя мобильного телефона, а не того лица, на которое заключен контракт".

Наказание за использование незарегистрированных на себя сим-карт должно быть ужесточено, а главное — стать неотвратимым, убежден адвокат Александр Карабанов. Это главное условие, при котором возможно навести порядок в сфере мобильной связи.

Заметим также, что, помимо сим-карты, абонента мобильной связи идентифицирует в сети уникальный номер самого телефона — IMEI. Он также служит для поиска предполагаемого владельца подозрительного номера: и если для звонка не использован такой же одноразовый телефон, определить звонившего спецслужбам не составит труда.