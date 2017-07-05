США
5.075 июля19:15МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Серая зона: как работает рынок левых сим-карт в России

18:3005.07.2017
(обновлено: 18:59 05.07.2017)
06440
© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты. Архивное фотоСим-карты. Архивное фото
© Fotolia / Łukasz Szczepański

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Антон Размахнин. В июле Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий правила продажи мобильных номеров. Закон должен ликвидировать рынок так называемых левых симок — то есть покупаемых анонимно, без регистрации на конкретного владельца. Сейчас этот рынок цветет и пахнет. О том, кто покупает и продает сим-карты без паспорта, для чего их используют и почему эту лавочку до сих пор не прикрыли — в материале РИА Новости.

 

Смена фамилии без регистрации и SMS

 

"Бесплатные сим-карты, бесплатные сим-карты!" — к этому монотонному зазыванию у метро уже привыкли, как к фоновому шуму. В десяти метрах от раздающего, около урны, горка выброшенных карточек — люди берут их из вежливости и выкидывают чуть поодаль. Беру одну, читаю: "Для активации номера требуется пополнить баланс".

В ближайшем терминале кладу на указанный номер тестовые 50 рублей. Вставляю карточку в телефон. Работает! У меня теперь есть номер, никак не привязанный к моим паспортным данным, но к чьим-то он должен быть привязан. Захожу в "личный кабинет" на сайте оператора: отныне для всех телефонных баз я — "Богданович Максим Назарович".

 

Кто такой М. Н. Богданович - неизвестно, но сим-карта на его имя бесплатно получена корреспондентом РИА Новости от уличного распространителя
Кто такой М. Н. Богданович - неизвестно, но сим-карта на его имя бесплатно получена корреспондентом РИА Новости от уличного распространителя

Продавать, покупать, встречаться

 

Анонимная сим-карта нужна не только для противозаконных операций — иногда с левой симкой просто удобнее, как говорят абоненты, пользовавшиеся такими карточками.

"Потерял и телефон, и паспорт, — вспоминает житель Владимира Николай Второв. — Обычным способом восстановить связь было невозможно, пока не восстановлю документы. А звонить было нужно".

 

"Взяла такую симку, когда машину продавала, — рассказала москвичка Екатерина Богданова. — Чтобы потом не доставали звонками. Продала — выкинула".

 

Продажа крупных вещей, прежде всего автомобилей, фигурировала и в других ответах. Чаще всего анонимную временную сим-карту заводят для продаж на популярном сайте объявлений Avito, рассказала РИА Новости Ольга М., за несколько лет сменившая около десятка таких карточек.

SIM-карта и мобильный телефон
© Fotolia / lily
В Таиланде дактилоскопия станет обязательной для регистрации сим-карт

"Сколько историй, — говорит Ольга, — когда по номеру телефона лжепродавцы выводили деньги с карты. Поэтому в моих объявлениях на "Авито" всегда вот такая левая сим-карта. На нее закидывается 100-200 рублей, я их проговариваю примерно за два-три разговора с возможным покупателем. А настоящий номер телефона — привязанный к банковской карте — не фигурирует".

Еще одна сфера применения таких одноразовых карточек — сайты знакомств. "Регистрируюсь именно по такому номеру, — рассказала москвичка Жанна Уразаева. — А еще даю этот же телефон курьерам и таксистам, чтобы не названивали потом с целью познакомиться".

 

Анонимные боги SMM

 

В индустриальных масштабах левые симки используют в черном SMM. После того как все крупнейшие социальные сети ввели необходимость привязывать аккаунт к телефонному номеру, заниматься "ботоводством" (то есть создавать фейковые страницы, которые потом выполняют нужные заказчику действия) стало сложнее.

 

"Неоднократно покупал такие сим-карты для того, чтобы оформлять на них аккаунты в социальных сетях и развивать ботов, — рассказал РИА Новости на условиях анонимности один из столичных политтехнологов. — Боты — основной инструмент борьбы в SMM и сетевых баталиях — как в коммерческих, так и политических".

 

Чтобы "качать" тему в Сети, нужно живое общение, пояснил политтехнолог. Обычные пользователи, по его словам, лучше реагируют, если с ними общается не пиарщик, а персонаж с легендой, соответствующей проекту. Логично, если товары для детей будет обсуждать и продвигать молодая мамочка, а запчасти для мотоциклов — мускулистый байкер в косухе. Вот для создания таких образов и нужны анонимные сим-карты — создать аватара, повоевать им, а в случае необходимости — "слить" без следа.

 

Связь для террористов

 

Если бы левые симки использовались только в личных или рабочих целях, вероятно, власти еще долго могли бы не обращать на них внимание. Но среди покупателей таких номеров немало тех, для кого анонимность — способ замести следы в совершении преступления.

 

"Главная угроза таких левых симок — это анонимизация злоумышленников, — говорит эксперт компании "ТелПоиск" Эва Розенберг. — То есть террористов, экстремистов, мошенников, наркоторговцев и прочих. Сим-карта, оформленная на постороннего человека, может свести на нет работу правоохранительных органов по раскрытию или предупреждению преступлений".

 

В числе самых распространенных правонарушений, которые совершаются с помощью таких сим-карт, — мошенничество с интернет-торговлей и кредитами, пояснил РИА Новости адвокат Александр Карабанов. Нередко занимаются этим заключенные в местах лишения свободы — их телефоны и сим-карты полностью нелегальны, так как средства связи в большинстве тюрем и колоний запрещены.

Такими же анонимными симками пользуются террористы для координации. Причем при подготовке терактов менять номера они могут по нескольку раз в день, нередко вместе с копеечными мобильниками. Отследить преступников с помощью биллинга становится намного сложнее. А даже несколько часов промедления в такой ситуации могут стоить жизни десяткам людей.

 

Всё ради премии

 

В любом официальном салоне связи сим-карта уже давно продается только по паспорту. Но откуда тогда эти пачки левых симок у уличных торговцев?

"Продажа номеров всех операторов, как правило, осуществляется дилерами на основании агентских договоров, — рассказал адвокат Александр Карабанов. — У последних, в свою очередь, устанавливается план продаж. Если план перевыполнен, дилер может рассчитывать на немалую премию. В погоне за выгодой дилеры используют все возможности, в том числе продают сим-карты без регистрации. Кроме того, такую карту реализуют в среднем по цене 100 рублей, а ее себестоимость по факту равна нулю, так как при таком способе продаже ее обслуживание — к примеру, при поломке — должным образом осуществляться не будет".

Сим-карта. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Массовая продажа сим-карт без паспортов на руку террористам, заявили в МВД

Одна из работоспособных схем, сообщил РИА Новости сотрудник московского салона связи на условиях анонимности, — раздача контрактов, в которых от оператора уже включена предоплаченная сумма, например 100 рублей. Вместо того чтобы продать контракт за эту сумму (что изначально предусмотрено оператором), дилеры могут активировать такие карточки, вывести с них деньги, после чего уже активированные контракты раздать бесплатно.

В результате возникают ситуации, когда ничего не подозревающий гражданин обнаруживает "висящие" на его паспорте телефонные номера, совершенно ему не известные. Отключить их можно по заявлению владельца. Но ведь о том, что эти номера вообще есть, нужно еще узнать.

 

"Я неизвестные номера с себя списывал у всех московских операторов несколько лет подряд, обычно в конце лета, — рассказал РИА Новости москвич Павел Андреев. — Началось с письма от судебных приставов на предмет якобы моей задолженности МТС в размере что-то типа 700 рублей. Но у меня никогда не было телефона от МТС! Пошел разбираться".

 

По словам Павла, иногда ему приходилось сбрасывать с себя по пять-шесть неизвестных телефонных номеров каждый месяц.

"Операторам связи вся эта деятельность не особо интересна, — говорит Эва Розенберг из "ТелПоиска". — Свои сети продаж они контролируют, там регистрация сим-карт происходит достаточно строго. А за нарушения тех компаний, которые берут у них сим-карты на реализацию, оператор связи отвечать не будет".

 

Пути решения

 

Поправки в законы о связи, которые в июле уже во втором чтении рассматривает Госдума, призваны решить эту проблему. Два ключевых положения проекта: регистрация абонента возможна только по паспортным данным, а если обнаружено, что паспортные данные ложны, оператор обязан отключить абонента.

Замок на смартфоне. Архивное фото
© Fotolia / blackday
Китай вводит стопроцентную верификацию абонентов мобильной связи

Еще одна законодательная новелла: с 1 января 2018 года все мессенджеры, действующие в России, будут обязаны регистрировать своих абонентов с привязкой к номеру телефона (который, в свою очередь, точно привязан к удостоверению личности). В итоге проект, который предложила группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, должен прикрыть основные "дыры" в безопасности связи.

"Продажу анонимных симок запрещают уже добрый десяток лет, — сомневается в действенности проекта Эва Розенберг из проекта "ТелПоиск". Одних запретов мало, нужны конкретные действия. Например, технические решения, позволяющие определить фактического пользователя мобильного телефона, а не того лица, на которое заключен контракт".

 

Наказание за использование незарегистрированных на себя сим-карт должно быть ужесточено, а главное — стать неотвратимым, убежден адвокат Александр Карабанов. Это главное условие, при котором возможно навести порядок в сфере мобильной связи.

 

Заметим также, что, помимо сим-карты, абонента мобильной связи идентифицирует в сети уникальный номер самого телефона — IMEI. Он также служит для поиска предполагаемого владельца подозрительного номера: и если для звонка не использован такой же одноразовый телефон, определить звонившего спецслужбам не составит труда.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена